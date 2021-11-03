Три российских видеосервиса одновременно выпустили комедию "Семейный бюджет" минуя прокат

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российская комедия "Семейный бюджет" о семье, которой нечем выплачивать ипотеку, от сценаристов фильма "Горько!" и "Я худею" вышла на трех крупнейших российских видеосервисах - "Кинопоиске", IVI и Okko - в период ограничения работы кинотеатров. Об этом сообщает пресс-служба "Кинопоиска".

"Цифровой релиз комедии должен был состояться вскоре после премьеры в прокате. Но, когда стало известно о новых карантинных мерах, введенных во многих регионах России, "Кинопоиск", IVI и Okko объединились, чтобы показать "Семейный бюджет" одновременно сразу в онлайне. В условиях, когда кинотеатры вынуждены закрыться либо ограничить свою работу, зрители не должны оставаться без интересных премьер, а их создатели - без аудитории и доходов", - отметила директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук, которую процитировали в пресс-службе.

В центре сюжета оказывается семья Фроловых из Краснодара: они берут квартиру в ипотеку, но в скором времени отец теряет работу, и выплачивать кредит становится нечем. Чтобы не потерять новый дом, Фроловы пускаются во всевозможные авантюры. Роли в картине сыграли Юля Александрова, Антон Филипенко, Валентина Ляпина и Георгий Стрелянный.

Соавторами сценария стали Николай Куликов, который принимал участие в создании комедии "Горько!", спортивной драмы "Движение вверх", блокбастера "Огонь", Ася Беликова и Константин Майер. Режиссером выступил Евгений Абызов.

"Мы не рассчитывали, что станем одними из пионеров проката новой, ковидной эры, но верим, что в итоге все произойдет, как и в нашем фильме: ведь он о том, что какие бы трудности ни переживали жители нашей страны, всегда есть надежда на добрый и счастливый финал", - поделился Куликов.

Директор по контенту мультимедийного сервиса Okko Эльвира Дмитриевская подчеркнула важность поддержки и популяризации российского кино, особенно в условиях ограничений кинотеатрального проката.