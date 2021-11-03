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Картина о культуре народов Северного Кавказа станет фильмом открытия кинофестиваля в Сочи

Кинофестиваль пройдет в Олимпийском парке с 5 по 9 ноября

СОЧИ, 3 ноября. /ТАСС/. Киноперфоманс художника Руслана Црыма и режиссера Тамерлана Васильева станет фильмом открытия VI российско-британского Сочинского международного кинофестиваля и кинопремии "Ирида". Картина должна подчеркнуть взаимосвязь культуры народов Северного Кавказа с художественной визуальностью и музыкальными традициями, сообщили в пресс-службе фестиваля в среду.

Кинофестиваль пройдет в Олимпийском парке с 5 по 9 ноября. Там представят 28 картин по направлениям полного и короткого метра, а также документальных фильмов.

"Кабардино-Балкарская Республика, поставленная на мировую кинематографическую карту как особая локация Александром Сокуровым, продолжает радовать кинофестиваль новыми достижениями из республики. Так, фильмом открытия станет киноперфоманс художника Руслана Црыма и режиссера Тамерлана Васильева "Звуки черкесского (адыгского) языка и трансформация квадрата Малевича", который подчеркнет взаимосвязь культуры народов Северного Кавказа с художественной визуальностью и музыкальными традициями", - говорится в сообщении.

Фестиваль традиционно уделяет внимание картинам из Северо-Кавказского федерального округа. Второй год подряд мероприятие пройдет во взаимодействии с музыкальным фестивалем "Мелодии Кавказской Ривьеры", который будет включать ряд кинокартин, связанных с историей музыки и музыкантами. Проект реализуют с использованием гранта, который предоставил Российский фонд культуры в рамках нацпроекта "Культура".

Сочинский международный кинофестиваль и кинопремия "Ирида" (Sochi International Film Festival & Awards - SIFFA) - российско-британский открытый международный кинопроект, который проводится два раза в год в Сочи и Лондоне. Кинофестиваль появился в 2016 году по личной инициативе Любови Балаговой-Кандур. SIFFA продвигает российские фильмы и их создателей на престижных международных кинофестивалях.

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