Созданию интерактивных инсталляций обучат художников в ходе кинофестиваля Arctic open

АРХАНГЕЛЬСК, 3 ноября. /ТАСС/. Организаторы V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, который пройдет в Архангельске 9-12 декабря, объявили прием заявок на обучение созданию интерактивных видеоинсталляций. Как в среду сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля, проекты будут связаны с визуализацией данных по изменению климата в Арктике.

"Arctic open проводит воркшоп по созданию креативных инсталляций. К такой теме организаторы обращаются впервые, к участию приглашаются работники сферы креативных индустрий, художники, дизайнеры. Участники воркшопа через интерактивные инсталляции раскроют в проектах темы, связанные с осмыслением жизни в северных регионах, на территории Арктики. Проекты будут связаны с получением и визуализацией данных по изменению климата в арктическом регионе и ледяными скульптурами", - сказали в пресс-службе.

Занятия будут проходить с 6 по 10 декабря, участники воркшопа научатся делать интерактивные картины с помощью специальной программы для создания видео в реальном времени. Работы будут представлены с 11 по 15 декабря на интерактивной выставке дополненной реальности в музее художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова в Архангельске.

Мастером учебной лаборатории станет главный разработчик интерактивных инсталляций петербургской компании "Видеофабрика" Алексей Лизунов. Он начинал свой путь в качестве аудиовизуального артиста проекта YBSTN, специализирующегося на экспериментах в области синтеза звука, света и видео. В его работах часто используются элементы взаимодействия со зрителем. Своим опытом он поделится с дизайнерами и художниками северо-запада России.

Техника, которую изучат участники, широко востребована на художественных выставках, в музеях для создания особой атмосферы на городских событиях, концертах, конференциях, в коммерческом секторе. "В музеях смысл многих художественных объектов не сразу различим при просмотре, обычно для более тщательного изучения мы обратимся к табличкам с описанием, к экскурсоводу или к книге. На помощь сегодня приходит технология, которая может буквально поместить посетителя внутрь объекта, дать ему визуальное представление того, о чем выставка, как ее можно изучать и зачем", - рассказала руководитель Центра социальных инноваций в сфере культуры (ЦСИ Архангельск) Людмила Комаровская.

Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open - проект поморского культурного фонда "Берегиня" - реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта - Северный арктический федеральный университет.