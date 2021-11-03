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Российский фильм "Казнь" покажут на Роттердамском кинофестивале в 2022 году

Он пройдет с 26 января по 6 февраля

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский фильм "Казнь" режиссера Ладо Кватания покажут в программе Роттердамского кинофестиваля зимой 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Hype Film.

"Дебютный полнометражный фильм Ладо Кватания "Казнь" производства Hype Film вошел в конкурсную программу Роттердамского кинофестиваля. Картина будет представлена в программе Harbour", - рассказали в пресс-службе.

Роттердамский кинофестиваль пройдет с 26 января по 6 февраля 2022 года. Режиссер фильма Ладо Кватания известен как автор клипов для участницы "Евровидения" Манижы, рэперов Хаски и Оксимирона и других музыкантов.

По сюжету фильма "Казнь" в деле о серийных убийствах, расследование которого длилось 10 лет, появляется новое обстоятельство - выжившая жертва. Следователь по особо важным делам срочно отправляется на место, ведь именно он осудил невиновных по делу, но он не подозревает, что его ждет. Роли в картине исполнили Нико Тавадзе, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский и другие артисты. Музыку написал композитор Кирилл Рихтер. Фильм создавался Hype Film при поддержке Фонда Кино и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм". Выход проекта в российский прокат намечен на 27 января 2022 года.

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