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Умер исполнитель песни "Москва" Жоржи Данн

Ему был 81 год
Жоржи Данн, 1980 год Gianni Ferrari/Cover/Getty Images
Описание
Жоржи Данн, 1980 год
© Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Французский исполнитель Жоржи Данн умер в больнице испанского автономного сообщества Мадрид в возрасте 81 года. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

По ее информации, певец был помещен в больницу для проведения операции на бедре.

Он родился в 1940 году в Париже, однако длительное время проживал в Испании. Среди известных песен Данна выделяются El casatschok ("Казачок", 1969), Moscu ("Москва", 1980), La barbacoa ("Барбекю", 1994) и другие. В пиренейском королевстве он прославился как исполнитель так называемых летних хитов - песен, которые становятся популярными в летний сезон.

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