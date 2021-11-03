Гран-при фестиваля "Послание к Человеку" получил фильм "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Гран-при "Золотой кентавр" XXXI международного кинофестиваля "Послание к Человеку" и приз в $3 тыс. за лучший фильм получила документальная картина украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст". Об этом в среду сообщила пресс-служба фестиваля.

В среду на торжественной церемонии закрытия фестиваля, которая прошла в формате онлайн и без зрителей, были объявлены лучшие фильмы 2021 года.

"Фестиваль, конечно, проходил в экстремальных условиях. У нас был всего один день офлайн, в остальное время мы вынуждены были перейти в онлайн. Тем не менее, событие состоялось. <…> Мне показалось, что члены жюри нашли контакт друг другом, многие фильмы им понравились, и те фильмы, которые победили, не вызывают вопросов. Все они достойны, этим я очень доволен", - приводятся в сообщении слова программного директора кинофестиваля "Послание к человеку" Алексея Медведева.

Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" создан нидерландской компанией Atoms & Void по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии. Картина в 2021 году удостоилась специальной премии Каннского кинофестиваля.

Победители в номинациях

В рамках международного конкурса приз "Кентавр" за лучший полнометражный документальный фильм и по $500 получили сразу две картины "Укрощение сада", грузинского режиссера Саломе Джаши и режиссера из Чехии Гелены Тржештиковой "Энни". Грузинская картина повествует о человеке, у которого появилось необычное увлечение: в общинах на черноморском побережье Грузии он покупает для личного сада вековые деревья. В чешском фильме рассказывается история матери трех детей, которая вынуждена стать проституткой.

Работа афганских режиссеров Элизабет и Гулистан Мирзаи "Три песни для Беназир" признана лучшим короткометражным документальным фильмом. Среди игровых короткометражных фильмов награду присудили картине российского режиссера Насти Коркия "Почти весна". Еще один отечественный фильм "Жизнь-паскуда" режиссера Вари Яковлевой удостоен приза как лучшая анимационная работа.

В национальном конкурсе документальных фильмов приз за лучший фильм и премию в размере 50 тыс. рублей получила картина "Клетки", режиссера Дмитрия Лукьянова. Картина рассказывает о молодом человеке с редким неизлечимым генетическим заболеванием, которое делает кожу очень хрупкой. В международном конкурсе экспериментальных фильмов In Silico "Кентавров" и по $500 удостоились картина режиссера из Катара Маджида Аль-Ремайхи "А потом они зажгли море" и фильм "Метеор" режиссера Аня Цирлиной (Россия). Приз почетного президента фестиваля (и его основателя) Михаила Литвякова достался картине "Дальний план" Владимира Головнева.

О фестивале

Фестиваль "Послание к Человеку" проходит в Санкт-Петербурге с 29 октября по 4 ноября. Мероприятие началось очными показами фильмов, а с 30 октября перешло в онлайн. В 2021 году свои работы на фестиваль прислали режиссеры из 100 стран, на конкурс было отобрано 76 фильмов.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Санкт-Петербурга, комитета по культуре города и Союза кинематографистов России. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино народный артист России Алексей Учитель.