Олимпийские чемпионы представят в Москве ледовый спектакль "Анна Каренина"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Илья Авербух и звездная команда фигуристов - Оксана Домнина, Максим Шабалин, Роман Костомаров, Евгения Медведева, Алексей Ягудин и другие - 4 ноября откроют московскую премьерную серию спектакля на льду "Анна Каренина" по роману Льва Толстого. Показы пройдут в формате covid-free, сообщил режиссер.

В июне постановку увидели жители и гости Сочи. Показы в столице будут идти по 14 ноября. "Мероприятия состоятся, они согласованы к проведению, но пройдут с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора по наличию QR-кодов у зрителей и социальному дистанцированию", - объявил Авербух.

Ранее в беседе с ТАСС он рассказал, что его задачей было "сделать так, чтобы великое произведение Толстого на льду выглядело не чем-то чужеродным, а максимально целостным и органичным, чтобы зритель погрузился в эту атмосферу и забыл, что все герои на коньках". "Мне было очень важно создать именно спектакль, а не ледовое шоу", - подчеркнул он.

Чету Карениных сыграют бронзовые олимпийские призеры, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин, в роли Вронского выступит олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров. В образе Кити зрители увидят двукратную чемпионку мира, серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, которой пришлось освоить сложнейшие элементы парного катания: вращения, прыжки и даже высокие поддержки. В спектакле также задействовали олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы Алексея Ягудина, олимпийских чемпионов, пятикратных чемпионов Европы, двукратных чемпионов мира Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина, бронзового призера чемпионата мира и Европы Александра Энберта.

Сценографы превратят ледовую арену в театральное пространство, многофункциональные декорации для которого более полугода разрабатывали в столичных мастерских. Центральный элемент - камин - в зависимости от действия становится и внутренней частью локомотива, и самим поездом, и фасадом усадьбы, и интерьером комнаты за счет светового оформления и проекции. А другая часть декорации - мост - также превращается в вокзал, тоннель, становится воротами для скачек. Особой задачей стала адаптация костюмов описанной у Толстого эпохи под шоу на льду, где невозможно использование тугих корсетов и кринолинов с длинными юбками. Швеям удалось создать наряды, где сохранили тонкую талию и объемные юбки, и при этом фигуристки могут исполнять сложные трюки.