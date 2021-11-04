Российские музеи проведут в "Ночь искусств" онлайн-эфиры

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь искусств", которая в 2021 году приурочена к Дню народного единства, пройдет 4 ноября в смешанном формате. Учреждения культуры подготовили как онлайн-трансляции, так и очные игры и экскурсии с бесплатным входом, но при наличии QR-кодов.

Как сообщали ранее в Министерстве культуры России, в день акции на портале "Культура.РФ" организуют более 50 эфиров из музеев страны. Также специальная программа к "Ночи искусств" пройдет в сообществе портала в "Одноклассниках". Темой эфиров станет русское народное творчество и обычаи. Так, Исторический музей проведет лекцию о расписных сундуках, Российский этнографический музей покажет беседу об обрядах восточных славян, Музей музыки проведет эфир о музыкальных инструментах народов России.

Кроме того, в преддверии акции в сообществе "Культура.РФ" "ВКонтакте" в разделе "клипы" стартовала неделя, посвященная традиционному русскому искусству. Ежедневно с 1 по 7 ноября музеи будут рассказывать о самых интересных экспонатах. Пользователям расскажут о круглой балалайке, ставшей прототипом современной домры, об истории всемирной известности владимирских рожков, о гжельской майолике XVIII века и ее цветовых особенностях и многом другом.

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Очные экскурсии в Москве

Столичные музеи также приглашают посетителей на очные мероприятия при условии наличия QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, перенесенное заболевание или отрицательный ПЦР-тест.

Политехнический музей подготовил для гостей бесплатную ролевую игру "Чертеж для воскрешения". "Каждый гость Открытой коллекции в эту ночь сможет оказаться в фантастической реальности воображаемого будущего, где технический прогресс позволяет вновь вернуть к жизни любого когда-либо умершего человека. Участники сами создадут своих героев игры, а их действия и поступки определят сюжет события, который будет разворачиваться в Открытой коллекции", - рассказали в пресс-службе музея.

Музей Победы проведет бесплатные экскурсии по масштабной экспозиции "Подвиг Народа". "Сочетание исторически верных декораций, подлинных реликвий, мультимедийных технологий позволяет погрузиться в события тех лет, по-настоящему прочувствовать их. Гости "побывают" в Брестской крепости, захваченной нацистами Смоленской деревне, библиотеке блокадного Ленинграда, на площади Великого Новгорода и у стен поверженного Рейхстага", - рассказали в учреждении.

Также москвичи и гости столицы смогут посетить главное здание Исторического музея со скидкой в 50% от обычной стоимости билета. Акция начнётся в 18:00 и будет идти до 23:00. В течение вечера посетители смогут стать участниками различных мастер-классов, экскурсий и музейных занятий и узнать о том, где жили и трудились древнерусские мастера, познакомиться с искусством ювелирного дела от скифов до XVII века, а также увидеть подлинные украшения, которые носили на Руси много веков назад.

Новые театральные проекты

Главным событием московской "Ночи искусств" в 2021 году станет презентация нового театрального пространства "Арт-платформа". В ней примут участие театр "Балет Москва", артисты "Геликон-оперы", финалист национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Кристина Звыкова и другие. "Объединенный ресурсный центр будет поддержкой независимым театральным проектам, коллективам и деятелям, - рассказали в пресс-службе проекта. - Деятельность "Арт-платформы" позволяет открывать новые возможности для творческой реализации амбициозных театральных инициатив".

Кроме того, Музей Москвы совместно с театром "Практика" подготовил премьеру мультижанрового проекта SOLARIS, который исследует вопросы научного и технического прогресса. Проект объединяет в себе выставку и спектакль, погружающий в виртуальную вселенную. "Лауреат "Золотой маски" режиссер Дмитрий Мелкин, вдохновленный фильмом Тарковского, синтезирует театр и современные медиа, создавая поле новой цифровой чувственности, где соединяются желания и намерения, сенсорная эйфория, бесконечный поток образов, триггеры, движение вперед и замедление на пороге очередной технологической революции", - рассказали организаторы.

Видеотрансляции будут проходить здесь.

Посвящение Достоевскому

Некоторые региональные учреждения культуры посвятили грядущую акцию 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. Например, Иркутское театральное училище будет транслировать дипломный спектакль по мотивам романа "Братья Карамазовы", а в Краснодаре академический театр драмы имени Горького проведет ночную театрализованную экскурсию по закулисью учреждения по мотивам произведений Достоевского. В Омске, где писатель провел четыре года на каторге, литературный музей организовал программу, посвященную знаменитому каторжанину, сообщили ТАСС в региональном Минкульте. Так, прямо в стенах музея омский театр "Студия" сыграет несколько сценок из произведений Достоевского. Участники также смогут принять участие в квестах и литературной игре, где особое внимание уделили омской части жизни Достоевского.