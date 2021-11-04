Фестиваль искусств "Дягилев. P.S." откроется в Петербурге балетом труппы из Екатеринбурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Дягилев. P.S." в двенадцатый раз откроется 4 ноября на сцене ТЮЗа имени Александра Брянцева. Свой премьерный вечер балетов на музыку петербургского композитора Леонида Десятникова исполнят в первый вечер солисты Урал Опера балета (Екатеринбургского театра оперы и балета).

"Мы открываемся вечером балетов, посвященных Леониду Десятникову. Эту премьеру театра из Екатеринбурга нам пришлось отложить на год, потому что хореографы не смогли осуществить этот проект из-за пандемии и выпустили премьеру только в минувшем октябре. По той же причине на год была отложена и премьера "Лебединого озера" французского хореографа Анжелена Прельжокажа. Надеюсь, на этот раз все будет в порядке, российские визы французами уже получены", - сказала ТАСС художественный директор фестиваля, лауреат премии правительства России в области культуры Наталья Метелица.

Она подтвердила, что фестиваль пройдет со строгим соблюдением новых требований прохода на спектакли.

На афише праздника, который продлится до 21 ноября, - вечер современной хореографии Postscript, составленный из миниатюр таких мэтров как Уэйн МакГрегор, Сиди Ларби Шеркауи, Алексей Ратманский, Пол Лайтфут и Соль Леон. Покажут музыкальный спектакль Романа Габриа "Дягилев. Последние дни". На российской премьере программы "Диалоги" представят номера современной хореографии в исполнении звездных дуэтов.

В партнерстве с Музеем театрального и музыкального искусства фестиваль организует выставку "Пять искушений Иоганна Фауста", которая откроется 10 ноября в Шереметевском дворце показом перформанса "ПРОТОфауст" Инженерного театра АХЕ и познакомит посетителей с воплощениями фаустовской темы в искусстве и радикально противоположными трактовками этого сюжета. Также в Шереметевском дворце развернут выставку живописных работ легендарного премьера Большого театра России народного артиста СССР Владимира Васильева.

Фестиваль основали в Петербурге в 2009 году - в год столетия Русских сезонов самого знаменитого импресарио ХХ века Сергея Дягилева. Миссия фестиваля - способствовать творческому и культурному обмену между Россией и остальным миром, представлять наиболее знаковые и новаторские явления в различных жанрах искусства. На этом празднике ежегодно вручается приз, названный дягилевской фразой "Удиви меня!". Проект поддержал комитет по культуре Санкт-Петербурга и Министерство культуры России.