Дэймон Гэлгут посвятил свою Букеровскую премию всем писателям Африки

ЛОНДОН, 4 ноября /ТАСС/. Южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут посвятил свою Букеровскую премию (Booker prize) по литературе за 2021 год всем авторам Африканского континента.

"Потребовалось много времени, чтобы оказаться здесь, и теперь, когда это произошло, я вроде как чувствую, что не должен быть здесь. Эта премия могла так же легко достаться любому из других замечательных, талантливых людей в этом [коротком] списке, а также еще нескольким, которых здесь нет ", - сказал на пресс-конференции живущий в Кейптауне 57-летний писатель, которому в четверг была присуждена эта одна из самых престижных наград в области литературы на английском языке.

"Это был великолепный год для африканской литературы, и хотел бы принять эту награду от имени всех историй, рассказанных и нет, писателей, услышанных и неуслышанных, с выдающегося континента, частью которого я являюсь", - сказал Гэлгут.

"Тот факт, что нобелевский лауреат в этом году из Африки, и тот факт, что Букер достался африканцу, позволяют предположить, что голос Африки начинает звучать громче", - заметил Гэлгут. В октябре танзанийский писатель арабского происхождения Абдулразак Гурна стал обладателем Нобелевской премии. В среду также стало известно, что сенегальский писатель Мохамед Мбугар Сарр стал лауреатом самой престижной литературной награды Франции - Гонкуровской премии.

Награду ему принес роман "Обещание" (The Promise), рассказывающий об апартеиде в ЮАР через историю нескольких членов одной белой семьи, растянутую на три десятилетия. Два его произведения уже попадали в короткий список Букеровской премии. Это были "Добрый доктор" (The Good Doctor) в 2003 году и "В незнакомой комнате" (Strange Room) в 2010 году. Гэлгут - третий представитель ЮАР, который становится обладателем этой премии. В 1974 году Букер достался Надин Гордимер (совместно с британцем Стенли Миддлтоном), а в 1983 и 1999 годах - Джону Максвеллу Кутзее. Оба они позже стали обладателями Нобелевских премий по литературе.

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Впервые ее вручение состоялось в 1969-м. До 2013 года эта награда присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран за произведения, написанные на английском языке и опубликованные в Соединенном Королевстве. Размер премии составляет £50 тыс. ($68 тыс.).