Большой театр подарил сувениры и записи своих балетов российским военным в Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 4 ноября. /ТАСС/. Большой театр передал российским военным на базах Хмеймим и Тартус в Сирии памятные подарки и записи на дисках DVD своих балетов "Спартак" и "Щелкунчик", передает корреспондент ТАСС.

Подарки военным передал солист театра Марат Гали, который в составе делегации Татарстана посетил военные базы и принял участие в прошедших на них концертах. "От Большого театра я привез сувенирную продукцию, чтобы была память о театре здесь, на Хмеймиме. Это памятные подарки - картина, часы, футболки. И самое главное, для досуга солдат мы привезли одни из главных шедевров на DVD - это балет "Спартак" с яркой и красочной музыкой и балет "Щелкунчик", чтобы, может быть, под Новый год посмотрели эту прекрасную сказку", - рассказал ТАСС Гали.

Он назвал выступление перед российскими военными в Сирии проявлением своей гражданской позиции. "Это наша святая обязанность и долг - гражданский, общественный - принести какую-то радость людям, которые служат в отрыве от родины на дальних рубежах, - добавил Гали. - Я видел, с каким наслаждением, радостью ребята, офицерский состав, командование впитывали любое проявление искусства, потому что это приближает к мирной жизни, спокойной ситуации. Это серьезная психологическая разрядка, которая совершенно необходима".

Артист напомнил, что военно-фронтовые бригады входят в традиции Большого театра и предложил более активно их продолжать.