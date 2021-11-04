Посол РФ: триумфальная арка в Пальмире будет восстановлена на основе российской 3D-модели

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Сирии Александр Ефимов подтвердил, что разрушенная боевиками триумфальная арка в сирийской Пальмире будет восстановлена на основе российской трехмерной цифровой модели.

"Первые серьезные шаги уже сделаны. В частности, в августе 2020 года сирийцам была передана подготовленная российскими специалистами трехмерная модель древней Пальмиры, на основании которой и планируется вести работу по реставрации упомянутого памятника", - сказал он в интервью ТАСС.

По словам Ефимова, такая работа ведется в тесной координации с ЮНЕСКО и Департаментом древностей и музеев Сирии. "О каких-то серьезных, непреодолимых трудностях в ходе нее говорить не приходится. Другое дело, что процесс сам по себе кропотливый, требующий тщательной подготовки и качественного исполнения на всех этапах. Так что он объективно потребует немало времени для завершения", - подчеркнул дипломат.

Объект мирового наследия

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.

Департамент древностей и музеев Сирии и российский "Центр камня" 12 ноября 2020 года подписали меморандум о восстановлении триумфальной арки в древней Пальмире. Непосредственно работы по восстановлению арки начнутся в 2022 году.