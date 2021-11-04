Умер поэт Сергей Соколкин

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российский поэт и журналист Сергей Соколкин умер в возрасте 58 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте "Литературной газеты".

"Известный поэт, журналист и культуртрегер Сергей Юрьевич Соколкин скончался на 59-м году жизни <...> Сергей стал жертвой страшной болезни - коронавируса. По свидетельству друзей, он попал в больницу с 95-процентным поражением легких", - говорится в сообщении.

Сергей Юрьевич Соколкин - поэт, автор восьми книг стихов и одного романа. Член Союза писателей России (с 1994 года), действительный член-корреспондент Академии российской словесности. Стихи многократно печатались более чем в 50 газетах, журналах и альманахах. Лауреат Международной литературной премии им. Андрея Платонова - "Умное сердце". Дипломант Премии ФСБ России за 2007 год за песню "Русские солдаты". Заслуженный работник культуры РФ.