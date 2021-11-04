МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Редакция "Искусства кино" запустила сбор средств на поддержку и развитие издания на краудфандинговой платформе Planeta.ru, сообщила в четверг пресс-служба платформы.

"Главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин запустил на краудфандинговой платформе Planeta.ru проект по поддержке и развитию издания. В этом году "Искусство кино" отмечает юбилей - ему исполнилось 90 лет. Это старейший киножурнал в Европе и один из старейших в мире", - говорится в сообщении.

Всего планируется собрать 2 млн рублей, которые пойдут на оплату гонораров авторов журнала и сайта, дизайнеров, корректоров и верстальщиков, разработку новых проектов. Команда "Искусства кино" также планирует издать четыре книги, записать два сезона подкастов и выпустить в повторный прокат три фильма из классики отечественного кинематографа. Сбор средств продлится до 19 декабря.

Среди вознаграждений, которые могут получить участники краудфандинг-кампании, не только свежие номера журнала с автографом Долина, но и предыдущие выпуски, книги Зары Абдуллаевой "Реальное кино" и Антона Долина "Оттенки русского" с автографом автора, постер фильма "Пугало" с автографом режиссера и возможность принять участие в закрытом показе с обсуждением с шеф-редактором сайта "Искусства кино" Зинаидой Пронченко.

"Мы прошли через разные, в том числе очень сложные, периоды: и через Вторую мировую войну, и через "перестройку", и через девяностые годы. И сейчас мы снова находимся в очень сложном положении, но не хотим сбавлять обороты. Мы не хотим лишать наших читателей, зрителей, слушателей всего того, что мы делаем. Но, к сожалению, наши ресурсы не бесконечны. Мы не имеем никакой системной государственной поддержки. Сегодня журналу нужна ваша поддержка. Если вы хотите, чтобы "Искусство кино" продолжало существовать, присоединяйтесь к нам", - приводятся слова Долина в сообщении.

Отмечается, что первая кампания в поддержку редакции на платформе в 2017 году позволила получить 3,5 млн рублей. Средства помогли журналу выйти из кризиса, обновить состав редакции, запустить новый сайт и так далее.