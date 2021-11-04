В Калининграде начали создавать базу актеров массовых сцен в фильмах и сериалах

КАЛИНИНГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Базу актеров массовых сцен решили создать в Калининграде в связи с ростом популярности области среди российских кинопроизводителей и числа снимающихся в регионе фильмов и сериалов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В ноябре калининградцы смогут пройти кастинг и попасть в общегородскую базу актеров для массовки в целях дальнейшего привлечения к съемкам в фильмах и сериалах. Идея создать общегородскую базу актеров принадлежит киноотделу "Фестивальной дирекции" (области - прим. ТАСС). Импульсом к такому решению послужил рост популярности региона среди российских кинопроизводителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас все больше профессионалов киноиндустрии обращаются в киноотдел с запросом на подбор локальных специалистов, в том числе и актеров массовых сцен, пояснили в пресс-службе. Для участия в кастинге желающим предложили записать себя на телефон или камеру, минутный ролик с рассказом о себе, своих способностях, навыках, например, фехтование или верховая езда будут дополнительным плюсом. При этом опыт в кино приветствуется, но необязателен, отметили там.

Одним из стимулов роста интереса кинопроизводителей к региону стала компенсация части их затрат (рибейты) на съемки на территории региона. В 2016 году область вошла в число пилотных регионов страны, где внедрили этот механизм. Первые рибейты здесь были выплачены в 2017 году из расчета 20% от общих затрат компаний в регионе, их сумма составила 20 млн рублей. Всего с 2017 по 2020 год компаниям было возвращено 92 млн рублей за съемки 15 картин.

В 2020 году было принято решение об увеличении суммы рибейта до 40%. Повышающий коэффициент может быть применен, например, если фильм, который снимается, посвящен Калининградской области или история какого-то персонажа связана с регионом, если фильм демонстрируется на телеканалах первого мультиплекса, если на съемочной площадке может быть организовано обучение для калининградских специалистов в сфере кино и по ряду других критериев.

В 2021 году в Калининградской области снималось 23 кинопроекта, сумма рибейтов может составить 81,5 млн рублей для 11 кинокомпаний. Окончательные итоги будут известны в конце ноября, уточнили ТАСС в пресс-службе.