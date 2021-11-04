Театральный фестиваль Достоевского открылся в Новгороде балетом по "Братьям Карамазовым"

ТАСС, 4 ноября. XXV Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского открылся в четверг в Великом Новгороде балетом "По ту сторону греха" по роману "Братья Карамазовы", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области.

"В Новгородской области открылся ХХV Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского. Фестиваль открылся одновременно в двух городах региона - Великом Новгороде и Старой Руссе. В Великом Новгороде крупнейший театральный форум открыла постановка Санкт-Петербургского академического театра балета Бориса Эйфмана "По ту сторону греха" по роману "Братья Карамазовы", - сказали в пресс-службе.

Это современное в техническом и художественно-выразительном отношениях сценическое произведение. Хореограф обратился к незыблемым нравственным основам и сочинил балет о богоборчестве и богоискательстве, безверии и вере, природе человеческой греховности и духовном спасении.

В Старой Руссе, в музее романа "Братья Карамазовы", фестиваль открылся спектаклем "Грустные пьесы из сердца Европы" по пьесе финского режиссера Кристиана Смедса. Пьеса построена на аллюзиях романа "Преступление и наказание". Здесь Европа представляется континентом, где удача и счастье отвернулись от молодых людей, а потому они идут на отчаянные поступки. Это своеобразный общеевропейский миф о Сизифе, где Соня Мармеладова раз за разом переживает свою встречу с Родионом Раскольниковым. Это позволяет понять, что красота и свет не исчезают в людях даже в самые мрачные времена, что любовь все еще может случиться, несмотря ни на что. Спектакль одновременно транслировался на портале "Культура. РФ".

Спектакли фестиваля

Фестиваль вошел в федеральный план празднования 200-летия со дня рождения писателя. Он продлится до 11 ноября и представит в трех городах региона - Великом Новгороде, Старой Руссе и Боровичах - более 20 спектаклей, в основном российских театров, а также две совместные постановки с Финляндией. Например, финская постановка "Преступление и наказание" продолжительностью 1 час 20 минут (TINFO, Хельсинки) предназначена для тех, кто обычно не ходит в театр и не интересуется сценическим искусством. Молодые герои романа Достоевского в этом спектакле оказываются в декорациях сегодняшнего дня.

Новгородская перформанс-группа "Омлет для любимой женщины" покажет постановку "ИдиотКа". Это попытка сместить фокус от мужских образов романа "Идиот" к женским, понять, как меняется восприятие романа, если посмотреть на него через феминистическую оптику. Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева из Санкт-Петербурга представит пьесу московского драматурга Валерия Семеновского "Бедные люди". Это свободная интерпретация романа, в которой появляется Некто - загадочный персонаж, противопоставляющий наивности героев Достоевского безжалостную иронию, характерную для "новой драмы" сегодняшнего времени. Зрителей ждет непредсказуемый финал.

Ивановский областной драматический театр покажет спектакль "Мальчики". В основу пьесы Виктора Розова легла одна из линий романа "Братья Карамазовы": взаимоотношения подростков. По сюжету молодые люди только начинают жить, но уже имеют свои убеждения, которые так или иначе касаются основных вопросов прозы Достоевского.

Особое место в программе занимает инклюзивный проект "Мертвый дом" к 160-летию опубликования повести "Записки из Мертвого дома". Это спектакль, поставленный в новгородской исправительной колонии № 7 режиссером Даниилом Донченко. Вместе с осужденными в постановке принял участие профессиональный актер-педагог. Реалии омской каторги XIX века, зафиксированные Достоевским, переосмысляются современными осужденными на пути к освобождению. Спектакль будет показан на фестивале в формате онлайн.

Кульминацией театрального форума станет 11 ноября, день рождения Ф. М. Достоевского, со специальной программой мемориальных событий. Завершит фестиваль в Великом Новгороде московский театр "У Никитских ворот" постановкой "Убивец". В Музее изобразительных искусств (филиале Новгородского государственного музея-заповедника) в рамках фестиваля открылась выставка "Достоевский и театр" из фондов Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.

Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Новгородской области, администрации Старорусского района, Новгородского музея-заповедника. Часть программы фестиваля будет транслироваться онлайн. Вход на спектакли возможен только по QR-кодам.