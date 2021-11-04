Фильм о философии Достоевского получил Гран-при кинофестиваля "Свидание с Россией"

АРХАНГЕЛЬСК, 4 ноября. /ТАСС/. Фильм режиссера Ивана Захаренко "Достоевский межконтинентальный" о взгляде на философию Федора Достоевского из разных стран получил в четверг Гран-при Первого международного кинофестиваля "Свидание с Россией. Территория народного единства", сообщил ТАСС член жюри Аким Салбиев.

"Единогласно все члены жюри - а они были в Москве, Якутске, Екатеринбурге, Стамбуле - присудили Гран-при фестиваля картине "Достоевский межконтинентальный" режиссера Иван Захаренко", - сказал Салбиев.

Фильм призван показать актуальность фигуры классика, его творчества и философского наследия для международного сообщества, а также обратить внимание зрителей на национальные акценты интерпретации его философии в Индии, Бразилии, ЮАР, Китае и России.

Приз за лучший сценарий получила лента Андрея Кончаловского "Человек неунывающий". Это фильм-портрет русского человека, составленный из множества образов. Герои фильма - простые люди, которые своей жизнью отвечают на вечные вопросы: в чем смысл бытия, что такое счастье, что значит любить свою родину.

В четырех номинациях конкурсной программы фестиваля была представлена 41 работа. "Наша общая история" объединяла картины о народах России и страницах истории, в номинации "Многоликая Россия" показывали работы о сохранении этнокультурного, языкового и природного многообразия народов России и сохранение русского языка как языка межнационального общения в РФ. В номинации "Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся…" были представлены фильмы о межэтнических и межконфессиональных отношениях, в специальной номинации "И в труде, и в бою... " - ленты о вкладе народов Советского Союза в победу в Великой Отечественной войне.

Победители в четырех номинациях

В номинации "Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся…" лучшей операторской работой признаны съемки Артема Величко в фильме "Агафья" об отшельнице Агафье Лыковой. Лучшая режиссерская работа - картина "Русская деревня в немецкой стороне. Александровка" Галины Евтушенко о русской деревне Александровке, которая возникла на немецкой земле еще в эпоху наполеоновских войн. Первопоселенцами Александровки были русские солдаты-певцы. Их потомки дожили в этой деревне до XXI века.

Лучшей операторской работой в номинации "И в труде, и в бою... " стала картина "Учитель немецкого", режиссера Евгения Кожокина и оператора Дениса Котурга. Советский разведчик Рахим Бурханов был выходцем из знатной, богатой бухарской семьи, обучался в Германии, свободно владел немецким языком. Бурханов сумел добыть информацию об агентуре, которую нацисты забрасывали в СССР. После войны Бурханов вновь направлен на разведработу в Германию, затем оклеветан, отозван и осужден, срок отбывал в Воркуте. В 1956 г. был реабилитирован и до конца жизни преподавал немецкий язык в педагогическом институте в Душанбе. Приз за лучшую режиссуру в этой номинации получил Валерий Шатин за ленту "Ехали казаки…". 26 ноября 1941 года конный корпус генерала Белова с ходу вступил в бой с танками Гудериана. 75 лет спустя казаки из Подмосковья провели конный пробег по местам боевой славы кавалеристов генерала Белова, чтобы напомнить землякам о малоизвестной странице в истории битвы под Москвой.

Лучшая операторская работа в конкурсной номинации "Наша общая история" - фильм "Гагаузы. Путешествие к себе" оператора Дмитрия Колоскова. Гагаузы - православный тюркоязычный народ. Компактно они проживают на юге Молдавии, однако редкие гагаузские общины можно встретить и в других странах. Автор фильма знакомится с "русскими" гагаузами в деревне Липки Смоленской области, где они сохраняют свой уникальный национальный характер. Лучшей режиссерской работой признана лента "Остров Буромского" Ольги Стефановой. У берегов Антарктиды есть маленький остров. На нем, прямо на скалах, стоят саркофаги. С момента первого захоронения прошло уже больше 60 лет. За это время на кладбище никогда не было капитального ремонта. Команда из восьми человек шла в Антарктиду, чтобы сделать его впервые.

Лучшая операторская работа в номинации "Многоликая Россия" - Михаил Белов в картине "Озера России. Светлояр" режиссера Андрея Титова. Это документальный фильм-сказка об удивительном озере на севере Нижегородской области. Говорят, что в водах Светлояра скрылся от людских взоров легендарный град Китеж. Лучшая режиссерская работа - "Этюд № 65" режиссера Александра Свешникова, в котором показана загадочная и притягательная природа Севера. Мы оказываемся на одном из многочисленных озер, опускаемся к укрытой лесами речке, поднимаемся на сопку, наблюдаем, как меняется удивительно красивый и суровый край.

Другие награды и показы

Специальный диплом оргкомитета фестиваля получила картина Анастасии Ломаконой и Игоря Жданова "Голоса Бухты Тихой" об истории и сегодняшнем дне первой советской полярной станции на самом северном архипелаге России - Земле Франца-Иосифа. Ряд фильмов получили специальные дипломы от Российского военно-исторического общества, Российского союза молодежи, Общественной палаты РФ, Совета национальностей Архангельской области, Северного Арктического федерального университета.

Фестиваль организован правительством Архангельской области совместно с некоммерческим партнерством содействия развитию кино и туризма "КиТ" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Он посвящен популяризации культурного и природного наследия народов России, сохранению национальной самобытности и традиций, этнокультурного и языкового многообразия, содействию межэтническим отношениям и межконфессиональному диалогу.

Как рассказал ТАСС генеральный продюсер фестиваля Александр Ильин, 5 ноября в Архангельске продолжатся показы картин внеконкурсной программы фестиваля, военный журналист, лауреат телевизионной премии ТЭФИ Ильяс Богатырев проведет круглый стол о кинематографе как инструменте противодействия терроризму и экстремизму, пройдет творческая встреча с режиссером анимационного кино Григорием Малышевым из Екатеринбурга.

Архангельские авторы представят анимационный фильм "Поморское счастье в делах" по сказкам северных писателей Бориса Шергина и Степана Писахова. Первый архангельский мультфильм рассказывает о двух купцах, один из которых увлечен работой во благо города, а другой - исключительно собой. У сюжета есть историческая подоплека. Главный персонаж купец Алексей Ананьин жил в Архангельске в начале XVIII века, и его дом сохранился на проспекте Чумбарова-Лучинского. Другой герой - французский парикмахер Жан Пижон, - действительно приезжал в Архангельск в 1703 году.