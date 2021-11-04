Театральное пространство "Арт-платформа" открылось в Новом Манеже

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Театральное пространство "Арт-платформа" презентовали в четверг в Новом Манеже в Москве в рамках акции "Ночь искусств". Площадка будет поддерживать независимые проекты, сообщил ТАСС куратор "Арт-платформы" режиссер Дмитрий Бикбаев.

"Теперь авторы проектов могут прийти сюда, мы их выслушаем, и если идеи достойны того, чтобы их увидел зритель, мы их поддержим", - пояснил он.

Бикбаев напомнил, что проект "Арт-платформа" был запущен в структуре Московского продюсерского центра в 2017 году. "Мы придумали его для поддержки различных творческих инициатив, потом сконцентрировали свое внимание на театре", - рассказал Бикбаев, подчеркнув, что создание собственной площадки для "Арт-платформы" в Новом Манеже было личной инициативой руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

Уже сейчас на статус резидента площадки претендуют 74 независимых театра. Для показов спектаклей и перформансов лучших из них оборудован театральный зал-трансформер, который вмещает до 300 зрителей. Пространство зала можно перестраивать, предусмотрены четыре конфигурации с разным размещением и количеством зрительских мест. Им дали имена выдающихся отечественных театральных художников: "Боровский", "Шейнцис", "Левенталь", "Бархин".

Открытию посвящена четырехчасовая праздничная программа, за которой, как и за другими мероприятиями "Ночи искусств", можно следить онлайн на сайте акции. Для гостей и интернет-зрителей выступают артисты театров "Балет Москва" и "Геликон-опера", а также участники национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. В малом зале, откуда ведут свой репортаж ведущие, представлены работы студентов и выпускников факультета сценографии и театральной технологии "Школы-студии МХАТ".

ТеатрONstage

К открытию пространства "Арт-платформы" приурочили питчинг театральных проектов программы "ТеатрONstage". Всего было подано свыше 100 заявок, для очного этапа экспертами были отобраны 10, в финал по результатам голосования жюри и онлайн-зрителей пройдут только пять. Постановку лучшего театрального проекта профинансируют в рамках "ТеатрONstage" и покажут на сцене "Арт-платформы" уже в первом квартале 2022 года.

"ТеатрONstage" даст возможность молодым проявить себя прямо в центре Москвы, - отметил член экспертной комиссии, художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман. - Это сегодня очень важно: мы должны думать, какие художники, режиссеры придут в театры. Это будущее".

"Ночь искусств" онлайн

Всего в рамках акции "Ночь искусств" Новый Манеж принял три мероприятия. "Здорово, что, несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась вовне: пандемию, ограничения в городе, - современные технологии позволили нам провести акцию. То, что все мероприятия сегодня идут онлайн, не является помехой, а, на мой взгляд, позволяет увеличить количество людей, которые могут присоединиться к нам", - отметил в беседе с ТАСС директор Московского продюсерского центра (Моспродюсер) Андрей Петров.

Днем в Новом Манеже прошел концерт "Детские песни о главном", посвященный 85-летию киностудии "Союзмультфильм". "Выступили детские хоры, а также ребята из проекта "Голос.Дети". Они исполнили кавер-версии известных детских песен", - рассказал Петров.

Моспродюсер также организовал спикер-сессию о цифровом искусстве "ART х NFT". К участию пригласили художников, продюсеров, коллекционеров. "В арт-среде это востребованное направление. Мы собрали разных спикеров, которые уже в этой индустрии работают. Таким образом, эта площадка поможет популяризировать направление и даст возможность обменяться опытом и идеями", - добавил Петров.