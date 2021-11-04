Фестиваль ко Дню народного единства провели в Петербургском этнографическом музее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Музей единства народов" прошел в четверг в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга. Гости фестиваля познакомились с традиционными костюмами, жилищами, обрядами и праздниками разных народов России, а также прослушали лекцию кандидата исторических наук Дмитрия Баранова, передает корреспондент ТАСС.

"Уникальность этого фестиваля в том, что мы предлагаем нашим гостям самые разнообразные форматы. У нас проходят и концерты, и мастер-классы, и перфомансы на экспозиции с элементами танца, и демонстрации удивительных традиций того или иного народа", - рассказала организатор фестиваля, заведующая отделом музейной педагогики Российского этнографического музея Ксения Шолкина.

Стартовал фестиваль с лекции "Народное единство: к истории формирования/ конструирования российской нации", которую провел кандидат исторических наук, заведующий отделом этнографии русского народа Дмитрий Баранов. В ходе своего выступления он подробно рассмотрел неоднозначные проблемы соотношения этнического и локального, народа и нации в истории России.

"Тема на самом деле этнографическая или этно-социологическая, потому что здесь актуализируются вопросы национальности, этничности. Народ и нация - чем они различаются? Что такое этническая черта культуры? Или что такое национальный костюм или этнический костюм? Что такое этническая территория, например? То есть те вопросы, которые до сих пор являются дискуссионными в этнографии. А праздник он как раз и поднимает такие вопросы", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Дмитрий Баранов.

Помимо этого, на фестивале можно было узнать об истории татарских украшений и национальных предметов одежды, посмотреть перформанс "Семейные ценности. Глазами эксперта" по экспозиции "Традиционная культура татар Поволжья и Приуралья", познакомимся с культурным феноменом ненецкого орнамента и своими руками изготовить сувенир в традиционном ненецком стиле, послушать концерт "Брянские напевы" от фольклорного ансамбля "Горница", и многое другое.

В советские годы 4 ноября не отмечалось и не было выходным. В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днем и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Этот день стал выходным вместо 7 ноября, которое получило статус памятной даты - День Октябрьской революции 1917 года.