Композитор Леонид Десятников удостоен приза "Удиви меня!" на фестивале "Дягилев. P. S."

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Петербургский композитор, заслуженный деятель искусств России Леонид Десятников удостоен приза "Удиви меня!" на XII Международном фестивале искусств "Дягилев. P. S.". Награда вручена мастеру в четверг на открытии этого праздника в ТЮЗе имени Александра Брянцева.

Здесь была показана петербургская премьера программы L. A. D. из четырех балетов на музыку Леонида Десятникова в исполнении солистов Урал Опера балета (Екатеринбургского театра оперы и балета).

"Леонид Десятников действительно не перестает нас восхищать и удивлять своим творчеством. Этот композитор - культурный код Петербурга, и нам приятно, что эта мировая знаменитость творит в нашем городе. Я думаю, что Дягилев был бы рад, если бы в его репертуаре появились балетная музыка Десятникова. Наверняка, Дягилев бы его не упустил", - сказала ТАСС художественный директор фестиваля Наталья Метелица.

Новые балеты "Три тихие пьесы", "Ноябрь", "Праздник уходящих", "Дар" на музыку Десятникова, ранее не предназначавшуюся для танца, поставили российские хореографы: Максим Петров, Андрей Кайдановский, Максим Севагин и Вячеслав Самодуров. Музыкальным руководителем постановки выступил пианист Алексей Гориболь.

Приз, названный знаменитой дягилевской фразой "Удиви меня!", ежегодно вручается на фестивале за подвижничество в искусстве. В числе его обладателей были такие яркие личности, как композитор Кшиштоф Пендерецкий, прима Большого Театра Светлана Захарова, хореографы Джон Ноймайер, Анжелен Прельжокаж и Борис Эйфман, танцовщик и хореограф Матс Эк, танцовщик, хореограф, режиссер и художник Сабуро Тешигавара, дирижер Теодор Курентзис, организаторы театральных фестивалей Валерий Шадрин и Сергей Шуб, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Фестиваль искусств "Дягилев. P. S." включает балетные спектакли, театральные и художественныи выставки. Его программа продлится до 21 ноября.