На Кипре в День народного единства открыли монумент "Семья - залог мира"

АЙЯ-НАПА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Празднование Дня народного единства состоялось вечером в четверг на набережной курортного города Айя-Напа, в рамках которого при участии представителей властей островного государства прошла торжественная церемония открытия скульптурной группы "Семья - залог мира". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Открывая этот монумент мы воздаем дань солдатам, которые положили свои жизни за свою Родину и свои семьи. Эта мемориальная композиция будет напоминать нам всегда, что свобода, которой мы наслаждаемся сейчас, была подарена нам теми, кто пожертвовал за это своими жизнями", - заявил на церемонии министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Республики Кипр Яннис Карусос, выступивший от имени президента страны Никоса Анастасиадиса.

В свою очередь мэр Айя-Напы Христос Заннету отметил, что открывшаяся скульптурная группа станет не только новой достопримечательностью приморского города, но и символом дружбы между Кипром и Россией.

Градоначальник также проинформировал собравшуюся публику о том, что со следующего года жители вверенного ему в управление города будут отмечать День семьи, датой его празднования станет священный для всех россиян день. "Я готов учредить День семьи, который будет отмечаться в День Победы, 9 мая", - заявил Заннету. Он добавил, что данная идея была ему предложена "Русским домом на Кипре", и он ее поддержал.

Перед участниками церемонии также выступили посол РФ на Кипре Станислав Осадчий, рассказавший о событиях, которые легли в основу празднования Дня народного единства, актриса и писательница Нина Пушкова, акцентировавшая внимание собравшихся на необходимости обеспечения незыблемости семейных ценностей, а также российский предприниматель и меценат Вячеслав Заренков, являющийся президентом фонда "Созидающий мир", а также непосредственным инициатором появления этой скульптурной группы, профинансировавшим ее создание и установку.

О скульптурной группе

Монумент установлен в центре самой популярной туристической зоны Айя-Напы. Он представляет собой скульптурные изображения родителей и детей, держащих в руках земной шар, вокруг которого летают голуби. Перед открытием композиции был произведен молебен православными священнослужителями Кипрской и Русской православных церквей. В церемонии открытия скульптурной группы принял участие митрополит Тамасский и Оринийский Кипрской православной церкви (КПЦ) Исаия.

Вячеслав Заренков поблагодарил за заботу автора и создателя макета скульптурной группы Юлию Заренкову; бригаду скульпторов, придавших макету, изначально выполненному из глины, натуральную величину; компанию, которая содействовала тому, что скульптурная группа была отлита в бронзе; специалистов, создавших архитектурный проект всей композиции монумента; посольство РФ и "Русский дом на Кипре", являющийся представительством Россотрудничества на острове.

Оркестр Росгвардии и салют

Перед участниками открытия монумента и празднования Дня народного единства в Айя-Напе выступил Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации. Под его аккомпанемент выступили солисты, включая Владимира Маркина, Оксану Федорову, Малику Разакову, Ольгу Гетман, Алексея Толстокорова, Дмитрия Чеботарева, Дарью Пантюшову, Илью Хардикова, греческого исполнителя Янниса Котсираса и других.

Празднования на набережной Айя-Напы завершились салютом.