Создатели авторской анимации в Москве смогут получить гранты до 3 млн рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы 8 ноября начнут прием заявок на грантовую поддержку анимационных студий, которые получили награды на профильных конкурсах и фестивалях. Об этом сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Правительство Москвы поддержит грантами создателей авторской анимации, которые успешно представляют наш город на национальных и международных конкурсах и фестивалях. Размер выплаты - от 500 тыс. до 3 млн рублей. Всего на эти цели выделено более 10 млн рублей", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства города. Прием заявок продлится до 10 декабря.

Сумма гранта создателям некоммерческой анимации будет зависеть от конкурса или фестиваля, в котором приняла участие компания. В утвержденный перечень вошло более 120 национальных и международных мероприятий индустрии кино и анимации по всему миру - от Аргентины до Японии. Они распределены по трем категориям по уровню престижности. Еще один критерий определения размера гранта - полученная награда. Претендовать на выплату могут обладатели Гран-при, победители и номинанты конкурсов и фестивалей.

"Этот грант - от самой идеи до механизма расчета его суммы - разработан в партнерстве с анимационными студиями. Они участвовали во всех наших совещаниях по поводу этой меры поддержки", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, которого также цитирует портал.

Полученные средства компания сможет потратить на оплату труда, продвижение продукции на национальном и мировом рынках, регистрационные взносы для участия в профильных фестивалях, привлечение художников и разработчиков анимационного продукта.

По данным портала, это уже вторая программа поддержки анимационных студий с начала 2021 года. В октябре были определены 14 получателей грантов в сфере коммерческой анимации. Им будет выделено около 84 млн рублей.