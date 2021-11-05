В Приморье открылся XVIII Международный джазовый фестиваль

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Открытие XVIII Международного джазового фестиваля состоялось в пятницу на сцене Приморской краевой филармонии. Первыми на фестивале выступили вокалист из США Стивен Митчелл и квартет Ильи Лушникова из Владивостока, сообщила ТАСС и. о. директора филармонии Виктория Кочеткова.

"Открытие состоялось, все мероприятия фестиваля пройдут без переносов, с 5 по 14 ноября. В этом году во Владивосток прилетел вокалист из США Стивен Митчелл, который выступает сегодня. 6 ноября состоится выступление французского джазового квартета "Сами тьебо". Еще одним участником фестиваля 13 ноября станет российский певец конголезского происхождения Арсен Мукенди", - сообщила и. о. директора филармонии.

Она отметила, что для посещения филармонии зрителям необходимо предоставить QR-код о прохождении вакцинации или перенесенном за последние полгода коронавирусе. В учреждении действует масочный режим и "шахматная" рассадка гостей с наполненностью зала не более 50%.

Международный джазовый фестиваль проводится во Владивостоке уже в восемнадцатый раз. Он проходит ежегодно с 2003 года в ноябре. В прошлом году фестиваль проходил во Владивостоке в усеченном формате, в программу вошли четыре концерта.