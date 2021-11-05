В Северной Осетии планируют издать антологию осетинской драматургии

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 ноября. /ТАСС/. Проект издания "Антологии осетинской драматургии" будет реализован в Северной Осетии благодаря президентскому гранту в размере более 625 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила инициатор проекта Аида Харкиладзе.

"Целью проекта является поддержка и развитие классической национальной драматургии посредством издания и распространения "Антологии осетинской драматургии" среди целевой аудитории Северной и Южной Осетии в 2022 году. В настоящее время испытывается большой дефицит изданий по национальной драматургии. Назрела острая необходимость восстановления произведений национальных драматургов дореволюционного периода", - сказала Харкиладзе.

В рамках проекта планируется сведение под одной обложкой произведений осетинских драматургов разных эпох, начиная от основоположников этого жанра, представленных именами Елбыздыко Бритаева, Розы Кочисовой, и заканчивая современниками. Проект предполагает не только тиражирование произведений на бумажных носителях, но и цифровое исполнение, а также использование QR-кодов для отсылки пользователей на интернет-ресурсы.

По словам разработчика проекта, современные театры Осетии остро нуждаются в расширении репертуара за счет пьес отечественных авторов на осетинском языке, и выпуск антологии станет подспорьем в решении этой задачи.

"Сегодня осетинский национальный театр имеет уже свою историю, своих драматургов, режиссеров, заслуженных актеров и даже театральную школу в местном университете. В республике действует семь театров. И в этом контексте выпуск антологии выполнит свою прямую и основную задачу - вооружить студентов знаниями основ национальной драматургии и на основе системы знаний максимально расширить репертуарные возможности осетинских театров", - сказала Харкиладзе.