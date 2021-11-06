Студенты Академии Бориса Эйфмана стали лауреатами конкурса "Малый Нуреевский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Юные артисты петербургской Академии танца Бориса Эйфмана стали лауреатами VI международного конкурса-фестиваля хореографических училищ и академий "Малый Нуреевский". Для них это выступление на фестивале стало дебютным, сообщили в субботу в пресс-службе академии.

"Это очень хороший результат, учитывая, что совершенно нет опыта участия в подобного рода мероприятиях. Мы надеемся, что следующее наше выступление будет еще успешнее. Все гости, жюри, эксперты отмечали, что наши студенты продемонстрировали очень хороший уровень", - сообщили ТАСС в пресс-службе академии.

Фестиваль проходил в Уфе. Поучаствовать в нем приехали около 50 студентов из ведущих профессиональных балетных школ России и ближнего зарубежья. Среди членов жюри и гостей конкурса по традиции были выдающиеся деятели хореографии России, стран СНГ и Европы. Студенты третьего курса Академии танца Бориса Эйфмана получили третью премию фестиваля: Анастасия Ерещенко в номинации "народно-сценический танец", и Даниил Потапцев - в номинации "классический танец".

"Конкурс был очень сильный, было много прекрасных, хорошо обученных ребят. И наши студенты выступили просто блестяще. Это не только мое мнение, но и членов жюри, а также руководителей и педагогов из других училищ. Дебют наших ребят произвел на всех прекрасное впечатление", - отметил педагог Академии танца Бориса Эйфмана Сергей Горбатов.

"Малый Нуреевский" фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан и Международного фонда Рудольфа Нуреева (Швейцария). Его открытие прошло совместно с выставкой фотографа Национальной оперы Парижа Франсетт Левье, посвященной творчеству Рудольфа Нуреева. В ходе фестиваля прошел круглый стол по вопросам хореографического образования, а также мастер-классы и репетиции.