Золотую статуэтку фестиваля "Ирида" получил художник из КБР Шемякин-Карданов

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Золотую статуэтку десятого Российско-Британского Сочинского международного кинофестиваля и кинопремий "Ирида" за большой вклад в искусство получил художник Михаил Шемякин-Карданов, родом из Кабардино-Балкарской республики. Об этом говорится в сообщении в Instagram фестиваля.

"Золотую статуэтку "Ирида" получили за большой вклад в искусство британская актриса Фрэнсис Барбер и знаменитый художник Михаил Петрович Шемякин-Карданов.<…> Надо отметить, что Михаил Шемякин-Карданов родом из Кабардино-Балкарии. Выдающийся художник, создавший великолепные работы, интересен еще и тем, что он дружил с Владимиром Высоцким", - говорится в сообщении.

Уточняется, что художник впервые посетил город Сочи, а для британской актрисы Барбер - это первая поездка в Россию. После церемонии награждения Шемякин-Карданов поделился воспоминаниями о дружбе с Высоцким в документальном фильме "Высоцкий. Одесская тетрадь", который был показан после церемонии открытия фестиваля.

Сочинский международный кинофестиваль и кинопремия "Ирида" (Sochi International Film Festival & Awards - SIFFA) - российско-британский открытый международный кинопроект, который проводится два раза в год в Сочи и Лондоне. Кинофестиваль появился в 2016 году по личной инициативе Любови Балаговой-Кандур. SIFFA продвигает российские фильмы и их создателей на престижных международных кинофестивалях.