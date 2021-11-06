На севере Италии открылась экспозиция "Сталинград: призыв к миру"

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Экспозиция "Сталинград: призыв к миру", организованная властями Волгограда, а также выставка фотографий итальянца Андреа Сивилотти, на которых запечатлены празднования Дня Победы 9 мая в России, открылись в итальянском городе Сассуоло (область Эмилия-Романья). Культурные инициативы под общим названием "Сопротивление в Сассуоло и в Сталинграде" в субботу представила ассоциация "Россия - Эмилия-Романья" при участии представителей властей итальянского города и генконсула РФ в Милане Дмитрия Штодина.

Экспозиция "Сталинград: призыв к миру" включает фотографии и описание хроники Сталинградской битвы 1942-1943 годов - одного из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Она длилась 200 дней и ночей, проходила на территории современных Волгоградской, Ростовской, Воронежской областей, а также Республики Калмыкия. В сражении на Волге принимало участие 2 млн человек с обеих сторон, было задействовано 2 тыс. танков и 2 тыс. самолетов. Сталинградская битва стала переломным сражением в Великой Отечественной войне, а также одним из самых кровопролитных эпизодов противостояния советских и немецких войск.

На снимках, представленных на фотовыставке Сивилотти, - отмечающие День Победы жители Екатеринбурга и Москвы. "Каждый раз я испытывал сильные эмоции, когда фотографировал [празднования] 9 мая", - рассказал фотограф, проживший в России 15 лет. Он добавил, что был глубоко тронут, наблюдая за отношением, "особенно молодых людей, к ветеранам и к [памяти] павших".

Обе выставки, проходящие под патронатом и при поддержке администрации Волгограда, генерального консульства России в Милане и Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Риме, будут работать до 21 ноября. 19 ноября будет показан документальный фильм российского производства о советских партизанах в Сассуоло. "Здесь был сформирован настоящий отряд советских партизан", - отметил в беседе с ТАСС вице-президент ассоциации "Россия - Эмилия-Романья" Пьетро Ди Фебо. Во времена Второй мировой войны в антифашистском движении на территории Италии участвовали более 5 тыс. военнослужащих Красной армии и советских граждан, 800 из них погибли.

Сотрудничество на благо развития отношений России и Италии

Как рассказал ТАСС президент основанной в 2014 году культурной ассоциации "Россия - Эмилия-Романья" Стефано Бонилаури, ее цели среди прочего включают содействие развитию отношений между Италией и Россией. "Недавно, в том числе благодаря деятельности спортсмена, служащего полиции Паоло Вентурини, вице-президент [ассоциации] Пьетро Ди Фебо установил сотрудничество с Сибирью, Якутией, Бурятией и российской Арктикой", - отметил Бонилаури. Он выразил надежду, что нынешние инициативы позволят Сассуоло "достичь различных культурных и коммерческих соглашений" с городами Волгоградской области.

"Мы стараемся развивать сотрудничество между некоторыми итальянскими учреждениями и Крымом, хотя и находящегося под санкциями, в том числе учитывая присутствие наших соотечественников в регионе", - отметил глава ассоциации.

Затронув тему возможных новых проектов, Бонилаури отметил, что точная программа на 2022 год еще не разработана. "Из-за пандемии в последние два года нам пришлось отменить несколько инициатив, - объяснил он. - Если позволит эпидемиологическая обстановка, мы будем готовы возобновить прежнюю деятельность, учитывая огромный потенциал, существующий в отношениях между Италией и Россией".