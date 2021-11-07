Релиз фильма "Мы" по роману Замятина запланировали на сентябрь 2022 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Выход в российский прокат фильма "Мы", снятого по роману-антиутопии писателя Евгения Замятина, перенесен на 8 сентября 2022 года. Об этом в воскресенье сообщил режиссер картины Гамлет Дульян на своей странице в Facebook.

"У фильма "Мы" появилась дата релиза - 8 сентября 2022 года", - написал он.

Ранее компания-прокатчик "Каро-премьер" сообщила, что фильм появится на экранах российских кинотеатров осенью этого года. Однако, как объяснил режиссер, сроки релиза пришлось изменить ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса. "В 2018 году был снят фильм, в начале 2019 года был готов монтаж. И вот, казалось бы, все - выпускать. Но на долю фильма выпала пандемия. Мы не могли понять, когда объявлять дату", - сообщил Дульян.

Действие картины разворачивается в постапокалиптическом мире, где происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль, главным строителем которого является инженер по имени Д-503. Сценарий основан на одноименном романе Замятина, который был написан более ста лет назад. Роли в картине исполнили Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников и другие.