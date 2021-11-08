Театр имени Вахтангова к своему 100-летию поставил спектакль "Война и мир"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, готовящийся отметить 100-летний юбилей, представит в понедельник главную премьеру сезона - спектакль "Война и мир" по роману Льва Толстого в постановке своего художественного руководителя Римаса Туминаса. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Сегодня, в канун 100-летнего юбилея Театра имени Вахтангова, на его Основной сцене будет представлена премьера спектакля "Война и мир" по роману Льва Толстого, который поставил художественный руководитель театра Римас Туминас. Серия премьерных показов пройдет с 8 по 11 ноября. Она предварит 100-летие Вахтанговского театра, которое будет отмечаться 13 ноября", - проинформировала Кузьмина.

О работе над спектаклем

Она рассказала, что впервые о своем желании обратиться к роману Толстого Римас Туминас объявил на сборе труппы 6 сентября 2017 года. "Он подтвердил свои планы и в 2018 году, а в 2019 году завершил сбор труппы словами Льва Толстого, призывом к терпеливому осмысливанию понятий войны и мира", - напомнила собеседница агентства.

"А 14 сентября 2020 года на открытии 100-го сезона собравшиеся услышали, что Римас Туминас приступает к постановке спектакля "Война и мир", премьера которого состоится к 100-летию театра. Работа продолжалась весь прошлый сезон, часть репетиций проходила в онлайн-формате, так как Туминаса в Литве задержали международные ограничения по ковиду. По возвращении художественного руководителя в марте 2021 года репетиции стали ежедневными и проходили до конца сезона, а в августе, после отпуска, возобновились уже на Основной сцене в декорациях будущего спектакля", - восстановила хронологию подготовки спектакля пресс-атташе.

Она обратила внимание, что вместе с Римасом Туминасом над "Войной и миром" работали его постоянные соавторы. "Сценограф - Адомас Яцовскис, хореограф - Анжелика Холина, художник по костюмам - Мария Данилова, композитор - Гиедрюс Пускунигис. В музыкальную ткань партитуры "Войны и мира" композитор Гиедрюс Пускунигис включил фрагмент из музыки Фаустаса Латенаса к легендарному спектаклю Римаса Туминаса "Вишневый сад" (1990 г.) как дань светлой памяти Маэстро (Латенас умер 3 ноября 2020 года - прим. ТАСС)", - уточнила Кузьмина.

"В спектакле играют артисты всех поколений вахтановцев, среди которых народные артисты Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Марина Есипенко, Евгений Князев, Виктор Сухоруков, Андрей Ильин, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Юрий Шлыков; заслуженные артисты Анна Дубровская, Ольга Чиповская, Олег Макаров, Виктор Добронравов, Мария Волкова; ведущие молодые актеры - Ольга Лерман, Юрий Поляк, Павел Попов, Анна Антонова, Яна Соболевская, Владимир Логвинов, Юрий Цокуров, Мария Шастина и другие", - перечислила пресс-атташе, добавив, что спектакль продолжается пять часов и идет с двумя антрактами.

Режиссер о спектакле "Война и мир"

Мыслями о спектакле "Война и мир" поделился перед премьерой режиссер Римас Туминас. Прежде в Вахтанговском театре он поставил такие произведения русской классики, как "Ревизор" Николая Гоголя, "Дядя Ваня" Антона Чехова, "Маскарад" Михаила Лермонтова, "Евгений Онегин" Александра Пушкина. К выбору постановки масштабного романа "Война и мир" режиссера привела, по его собственному выражению, "гордость мысли".

"Для правильного прочтения Толстого следует понимать слово "мир" как вселенную, как человечество. Но есть еще и выражения "молиться всем миром", "иди с миром", "живи с миром". Богатство толкования этого слова бесконечно, и у нас оно в каждой сцене имеет свою интонацию, свой смысл", - пояснил Туминас.

По его словам, "спектакль требует элегантности, простоты". "Раньше мы нагружали себя бутафорией, сейчас нам ничего не нужно. Все будет чище. Лишь пустое пространство и актер. У нас огромная стена на сцене, на которой ничего нет, но в ней свои смыслы, и зритель их сам прочитывает в своем воображении, дополняя игру актера. Все заменяют световые потоки, высокое актерское понимание судеб, истории", - сказал режиссер.

"Ведь современность театра - в способе мышления", - считает он. "Надо играть идею - идею Пьера, идею Андрея. Это подход актера к персонажу, к роли, познание, размышление. И мне нравится, что на репетиции как-то все размышляют по поводу текста, по поводу эпохи, по поводу нравов, культуры и по поводу театра нынешнего дня. Сегодняшней нашей жизни", - поделился Туминас.

При этом он не исключил, что "наверное зрителю будет чего-то не хватать". "Каких-то близких сцен, чего-то, к чему он привык, в чем есть дань традициям. Или стереотипам. Но этот спектакль должен быть прозрачен. Ясен. Точен. Понятен всюду", - убежден режиссер.

"Я очень рад за театр, за труппу. Они много работали, и работали интересно, прекрасно", - оценил худрук.

Мнения участников постановки

Мнения о спектакле высказали после пресс-показа и его участники. Так, исполнительница роли Марьи Игнатьевны Перонской, народная артистка РСФСР Людмила Максакова, сообщила журналистам, что считает роль в таком спектакле настоящим подарком судьбы.

"Я в Театре Вахтангова 60 лет. Это моя жизнь - театр и все, что в нем происходит. И, мои дорогие любимые товарищи, может быть мало кому такое счастье выпало: играть в двух величайших произведениях русской классики - в "Евгении Онегине" и "Войне и мире". Наверное, я счастливый человек, это мне подарок судьбы", - призналась актриса.

Народный артист РФ Евгений Князев, исполняющий роль старого князя Болконского, подчеркнул, что спектакль "Война и мир" - это рождение нового поколения Театра имени Вахтангова.

"Театру Вахтангова исполняется 100 лет. В каждом поколении были свои спектакли. Когда-то для Михаила Ульянова, Юрия Яковлева, Юлии Борисовой был поставлен спектакль "Город на заре". Потом для нашего поколения, в которое входят Сергей Маковецкий, Юлия Рутберг, Максим Суханов, я и другие актеры, в 1990-х годах был сделан спектакль "Зойкина квартира", - напомнил Князев. "А теперь мы, старшее поколение, в спектакле "Война и мир" играем возрастных героев, я, к примеру, старого князя Болконского, а молодых персонажей играют те самые молодые люди, которые несколько лет назад пришли в театр. Поэтому я смею утверждать, что спектакль "Война и мир" - это рождение нового поколения вахтанговцев", - сказал актер.

Эмоционально выступила на пресс-брифинге исполнительница роли Наташи Ростовой, молодая актриса Ольга Лерман. "Очень трудно говорить о моей героине. Я очень волнуюсь. Поэтому просто скажу, обращаясь к зрителям: "Приходите на наш спектакль", - пригласила актриса.