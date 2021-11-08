Мультфильм "Неисправимый Рон" возглавил отечественный кинопрокат

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мультфильм "Неисправимый Рон" стал лидером российского проката, собрав 29,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом в воскресенье свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 4 по 7 ноября.

В мультфильме рассказывается о мальчике Барни, который получил на день рождения долгожданного робота Рона. В России фильм вышел в прокат 21 октября.

На второй строчке рейтинга - мультфильм "Семейка Аддамс: горящий тур", собравший 23,7 млн рублей за уикенд. Он рассказывает о новых приключениях семейки Аддамс, в ходе которых им пришлось сплотиться ради того, чтобы остаться в живых.

Третье место занял мультфильм "Кощей. Начало" режиссера Андрея Колпина, сумевший собрать 23,1 млн рублей. В ленте рассказывается история о Белом призраке, который нагрянул в Дивноземское княжество.