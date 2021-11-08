Организаторы Балканского фестиваля мультфильмов планируют расширить географию смотра

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Организаторы Балканского фестиваля мультфильмов, который в этом году был приурочен к 85-летию "Союзмультфильма", планируют в будущем расширять географию и формат программы смотра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

Фестиваль с успехом прошел в Сербии, Черногории и Хорватии этой осенью. "Уверена, проведение фестиваля открыло новую страницу в истории межкультурных взаимоотношений России и стран Балканского полуострова. Анимация благодаря своему универсальному киноязыку способна объединять не только страны, но и поколения, компании, различные стили и техники - в этом как раз и состоит глобальная миссия "Союзмультфильма" - студии с богатейшими историческими традициями, которые имеют при этом много общего с культурным кодом балканских стран", - отметила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, которую процитировали в пресс-службе.

По словам продюсера фестиваля, обозревателя "Российской газеты" Сусанны Альпериной, смотр был проведен на высоком уровне, его тематика стала точным попаданием в аудиторию, а смешение классики и современных проектов позволило привлечь зрителей разных поколений. Запросы на проведение фестиваля начали поступать и из других стран.

"Мы предполагаем возможное не только географическое, но и тематическое, а также форматное расширение программы фестиваля в последующие годы. Он может включать в себя также творческие встречи с артистами, которые озвучивали героев мультфильмов, художниками, режиссерами, продюсерами проектов и образовательную программу", - рассказала Альперина.

Зрителям первого Балканского фестиваля мультфильмов представили спецпоказы классических и новых картин студии "Союзмультфильм", среди которых анимационный детектив "Тайны медовой долины", мультфильмы для дошкольников "Зебра в клеточку" и "Оранжевая корова", подростковый проект "Приключения Пети и Волка", а также полнометражный фильм "Гофманиада" Станислава Соколова. Также гостям смотра предложили отпраздновать день рождения Чебурашки - в этом году литературному прототипу знаменитого анимационного героя исполнилось 55 лет. Все показы, отметили в пресс-службе, состоялись при полных залах. В дальнейшем организаторы планируют провести и спецпоказы фильмов Киностудии имени Горького.

Первый Балканский фестиваль мультфильмов проводился по инициативе Россотрудничества и "Российской газеты" при поддержке посольств России в Хорватии, Сербии и Черногории.