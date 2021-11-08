"Мелодия" выпустила новый альбом Стаса Намина и группы "Цветы" к 70-летию музыканта

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила цифровой альбом "Летать" группы "Цветы" с новыми песнями Стаса Намина, релиз приурочен к 70-летию музыканта. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Мелодии".

"Фирма "Мелодия" совместно с одним из основателей отечественной рок-музыки, автором многих известных хитов Стасом Наминым и легендарной группой "Цветы" представляют первый авторский альбом композитора. 8 ноября, в юбилейный, 70-й день рождения создателя и бессменного лидера группы "Цветы" альбом будет доступен к прослушиванию на всех цифровых площадках. В качестве солистов и бэк-вокалистов в записи альбома приняли участие не только музыканты "Цветов", но и артисты Театра Стаса Намина", - сообщили в звукозаписывающей компании.

Ранее "Мелодия" уже представила синглы "Любовь", "Улицы Москвы" и "Любить без выходных", теперь эти песни стали частью нового альбома. В компании отмечают, что альбом представит новые, разные по стилистике и настроению песни - серьезные, лиричные, веселые, но при этом "неизменно отражающие фирменный музыкальный стиль Стаса Намина и "Цветов". Цифровой альбом "Летать" можно послушать на платформах Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube, Spotify.

Новый релиз стал первым авторским альбомом Намина, а финальная композиция "Летать" - первой, где он выступил в роли вокалиста, рассказали в "Мелодии". Кроме того, альбом был написан в рекордно короткие сроки. "Стас Намин неожиданно для самого себя начал писать песни, которые сложились в этот альбом, еще в 2020 году, живя за городом с семьей в период самоизоляции. Это произошло буквально за два-три месяца, причем песни складывались практически сразу начисто, "с первого дубля", - рассказали в пресс-службе.

По словам самого Стаса Намина, стремительным получилось не только сочинение новых композиций, но и их студийная запись. В альбоме найдется много интересного и неожиданного и для профессионалов, и для поклонников "Цветов", считает музыкант, его слова приводит пресс-служба "Мелодии".

"Это, в определенной степени, эксперимент, на который мы с нашим саунд-продюсером, звукорежиссером Игорем Клименковым и клавишником, вокалистом "Цветов" Валерием Диордицей, с которым мы занимались аранжировками, осмелились. Мы закончили запись вокала за два дня до сдачи альбома в релиз, то есть фактически у нас почти не было постпродакшн - правок, серьезной обработки звука, сведения и мастеринга, которые обычно занимают несколько месяцев. Может быть, потом когда-нибудь мы сделаем версию с постпродакшн, и этот альбом будет звучать по-другому, но сейчас это как бы концертно-студийное звучание, почти live", - рассказал музыкант.