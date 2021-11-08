Победителем Токийского кинофестиваля стал фильм "Вера мечтает о море"

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Гран-при 34-го Токийского международного кинофестиваля, завершившего в понедельник свою работу, получил фильм "Вера мечтает о море" (Vera Dreams of the Sea) режиссера из непризнанного Косова Калтрины Красничи. Трансляция церемонии награждения велась в YouTube- канале кинофорума.

Фильм повествует о женщине, которая после самоубийства своего мужа узнает о том, что ее дом был заложен с целью отдать карточный долг. "Эта картина не только рассказывает о главной героине, которая пытается справиться с потрясением после смерти мужа, но и является комментарием к феномену патриархата, душащего тех, кто не играет по правилам, установленным мужчинами", - заявила президент жюри кинофестиваля, французская актриса Изабель Юппер.

Награду за лучшую режиссерскую работу получил Дарежан Омирбаев из Казахстана. Его фильм "Поэт" (Poet) посвящен непризнанному автору поэтических произведений по имени Дидар, который жил в XIX веке и был казнен властями. "Мне очень приятно, что в жюри и зрительском зале нашлись люди, которые поняли наш фильм и оценили его столь высокой наградой, - сказал в своем видеообращении Омирбаев. - Такие призы дают силу для дальнейшей работы".

Приз "За вклад в искусство" достался картине азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Журавлиный фонарик" (Crane Lantern). Лента повествует о студентке юридического факультета и мужчине, осужденном за похищение четырех женщин, которые не хотят выдвигать против него обвинения. "Когда я показал свой первый фильм моей матери, она сказала, что в нем нет сюжета и актерской игры, но зато есть дух, - рассказал в видеообращении Байдаров. - Я считаю, что это и есть самое важное, поскольку практически невозможно найти хотя бы трех режиссеров, в работах которых отражен дух".

Конкурсная программа фестиваля возобновлена после того, как в 2020 году от присуждения награды в главной номинации было решено отказаться в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции. В программу вошли 15 работ режиссеров в том числе из Азербайджана, Албании, Ирана, Китая, Южной Кореи и Японии. Фестиваль насчитывает девять секций, российские фильмы в этот раз в них не представлены.