Более 4 млн рублей удалось собрать "Искусству кино" за пять дней с запуска краудфандинга

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Редакции "Искусства кино" удалось собрать вдвое больше запланированной суммы на поддержку и развитие издания всего за пять дней с момента запуска краудфандинга на платформе Planeta.ru. Сбор средств продлится до 19 декабря. Об этом сообщается на сайте ресурса.

Сбор средств был запущен 4 ноября, запланированные 2 миллиона пользователи внесли менее чем за сутки. "Редакция "Искусства кино" бесконечно благодарна каждому, кто сделал свой вклад. Он неоценим. Главное - вы верите в нас. Однако сбор будет продолжаться до 19 декабря, как и было решено изначально. Ничего не меняется: по-прежнему помощь журналу необходима, по-прежнему ждать ее не от кого, кроме друзей и читателей "Искусства кино". А мы со своей стороны добавляем новые лоты, чтобы хотя бы как-то отплатить за вашу преданность и дружбу", - говорится в заявлении редакции.

На данный момент сумма составляет более 4 млн рублей, пользователи поддержали журнал почти 4 тыс. раз. Средства пойдут на оплату гонораров авторов журнала и сайта, дизайнеров, корректоров и верстальщиков, а также на разработку новых проектов - команда "Искусства кино" планирует издать четыре книги, записать два сезона подкастов и выпустить в повторный прокат три фильма из классики отечественного кинематографа.

Журналу "Искусство кино" в 2021 году исполнилось 90 лет. Это старейший киножурнал в Европе и один из старейших в мире.