Гётеборг признали городом литературы ЮНЕСКО

СТОКГОЛЬМ, 8 ноября. /ТАСС/. Город Гётеборг на западе Швеции включен ЮНЕСКО в "Сеть творческих городов" в категории "литература". Об этом в понедельник сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе муниципалитета.

"Это является международным признанием большой работы Гётеборга и [провинции] Вестра Гёталанд в области литературы, чтения и свободы слова", - приводятся в сообщении слова председателя муниципального совета Акселя Юсефссона.

Каждые два года ЮНЕСКО определяет новые творческие города. Свою заявку Гётеборг подал в июне 2021 года. Столица западного побережья, в которой ежегодно проходит крупнейшая в стране книжная ярмарка, имеет многолетний план по продвижению чтения среди населения, расширению участия жителей в культурной жизни, "повышению медийной и информационной грамотности".

Муниципалитет Гётеборга, регион Вестра Гёталанд и университет города совместно будут нести ответственность за выполнение обязательств города литературы ЮНЕСКО с 1 января 2022 года, поясняется в пресс-релизе.