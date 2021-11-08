Выставка о творчестве режиссера Юрия Норштейна открылась в Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Выставка "Снег на траве", посвященная творчеству режиссера и художника-аниматора,создателя знаменитого мультфильма "Ежик в тумане" Юрия Норштейна и его супруги и соавтора Франчески Ярбусовой открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, передает корр. ТАСС.

"Никогда не бывает так, как хочется, искусство такая вещь иррациональная, поэтому здесь рассчитывать на то, что все будет так, как происходит у тебя в душе, невозможно. Но все равно в приближении произошло что-то необыкновенное", - сказал Норштейн на пресс-показе.

Он добавил, что восхищен отношением к выставке организаторов, которым "удалось объединить разные работы в целостную гармонию".

Экспозиция представляет из себя огороженное деревянным забором пространство в центре музея, воссоздающее дворы московской Марьиной Рощи, где родился и жил режиссер. Здесь размещены более 500 работ, рассказывающих о жизни Норштейна и его творчестве - элементы быта, эскизы будущих героев фильмов, проекции кадров из знаменитых анимационных работ и материалы многолетней работы над будущим фильмом "Шинель", в том числе представленные широкой публике впервые. Для посетителей выставка будет открыта с 9 ноября.

Об авторах

Норштейн - выдающийся советский и российский режиссер и художник-аниматор, почетный профессор ВГИКа, народный артист СССР. В качестве мультипликатора студии "Союзмультфильм" участвовал в создании таких мультфильмов, как "Каникулы Бонифация", "Чебурашка", "Варежка", "Левша", "Осторожно, щука!". В 1975 году вышел фильм, принесший режиссеру мировую славу, - "Ежик в тумане".

Ярбусова - советский и российский художник-постановщик мультипликационных фильмов, лауреат президентской премии. Жена Норштейна и художник всех его фильмов.