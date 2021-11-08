Пушкинский Дом впервые покажет вещи из швейцарского архива Набокова на выставке в ноябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Предметы из швейцарского архива Владимира Набокова, переданные в Россию и поступившие в Институт русской литературы (Пушкинский дом) в Санкт-Петербурге, впервые покажут широкой публике на выставке "Владимир Набоков. Возвращение" в Литературном музее Пушкинского дома. Об этом в понедельник рассказала на пресс-конференции в ТАСС заведующая Литературным музеем Пушкинского дома Юлия Веретнова.

"С 12 по 26 ноября для всех гостей и жителей Петербурга с соблюдением тех мер, которые мы сейчас по объективным причинам вынуждены соблюдать, в двух залах Литературного музея Пушкинского дома будет открыта выставка-презентация "Владимир Набоков. Возвращение". <...> Это будет выставка-инсталляция, она не будет рассказывать о биографии Владимира Набокова и о членах его семьи, она посвящена конкретному событию - тому, что этот архив приехал в Россию", - сказала Веретнова.

На выставке покажут мемориальные предметы и материалы, включая фотографии, документы, книги, произведения живописи и графики, личные вещи, принадлежавшие Владимиру Набокову и членам его семьи.

Как уточнила заместитель директора Института русской литературы Светлана Николова, коллекция насчитывает более 10 тыс. предметов, сейчас она находится на стадии карантинного хранения и описания. Поступившие из швейцарского архива предметы разместят в двух подразделениях Пушкинского Дома: мемориальные предметы, живопись, фотографии - в Литературном музее, а письма, личные документы, публикации поступают в рукописный отдел. В дальнейшем планируется создать в Пушкинском доме Набоковский кабинет, где представят предметы из архива семьи писателя.

Архив с предметами, документами и личными вещами Владимира Набокова и членов его семьи - жены Веры Евсеевны и сына Дмитрия Владимировича - долгие годы хранился в Монтре (Швейцария), в результате длительных переговоров Международное общество Владимира Набокова (США) передало архив писателя в дар Пушкинскому дому. Процедура оформления коллекции в дар заняла около двух лет. Коллекция прибыла в Россию в мае 2021 года.