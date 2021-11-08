Катушку квартирника группы "Кино" и автограф Юрия Шевчука выставят на торги

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Магнитоальбом концерта группы "Кино", текст песни "Последняя осень" с правками Юрия Шевчука и автографы других отечественных представителей рок-музыки 10 ноября выставят на торги. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе аукционного дома "12й стул".

"С 8 по 10 ноября аукционный дом "12й стул" проводит предаукционную выставку по адресу: Петровка 30/7. Особое событие - отдельный раздел, посвященный русскому року, - 35 лотов, среди которых: рукописи, автографы и фотографии Сергея Курехина, Бориса Гребенщикова, Вячеслава Бутусова, Александра Башлачева, Ильи Кормильцева; магнитоальбом концерта группы "Кино"; гибкая самодельная пластинка Андрея Макаревича; текст песни "Последняя осень" с правками и автографом Юрия Шевчука и другие", - говорится в анонсе.

На выставке и последующем аукционе также будут представлены экспонаты, связанные с первым исполнением Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, состоявшимся 5 марта 1942 года в Куйбышеве (ныне Самара): программка выступления и первое издание партитуры. Также редким лотом станет первое подробное описание Санкт-Петербурга.

"Около 20 лет понадобилось книговеду и сотруднику библиотеки Академии наук Андрею Ивановичу Богданову (1692-1766) для ее написания: он собирал сведения о строительстве города, изучал архивные документы, опрашивал оставшихся в живых свидетелей Петровской стройки, - рассказали в аукционном доме. - К сожалению, при жизни он не успел ее опубликовать, и лишь в 1779 году рукопись попала в руки литератора и надворного советника Василия Рубана, который издал ее, дополнив новыми сведениями и снабдив предметным указателем. Итог этого более чем тридцатилетнего труда - 560 страниц текста, 84 иллюстрации, план города". В "12м стуле" отметили, что экземпляр - полностью комплектный в старом переплете, такая вещь практически не встречается на рынке.

Также на торги будут выставлены икона "Всех скорбящих Радость" с серебряным окладом и "Феодоровская икона Божией Матери" конца XVIII века, икона "Зосима и Савватий Соловецкие" первой четверти XIX века и икона преподобного Серафима Саровского начала XX века.