Moscow Fashion Week отменили из-за пандемии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Неделя моды в Москве, которая должна была пройти в Гостином дворе с 9 по 14 ноября, отменена из-за пандемии. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов.

"[Отменили] из-за коронавируса. В силу того, что [действуют] ограничения", - рассказала собеседница агентства.

Новые даты проведения пока неизвестны.

В рамках Недели моды планировалось проведение показов и презентация коллекций sustainable дизайнеров (дизайнеров "устойчивой моды" - прим. ТАСС), а также деловая программа.

Sustainable fashion - это комплекс мер, направленных на осознанное расходование природных ресурсов как производителем, так и потребителем.