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Архангельская область станет постоянной площадкой кинофестиваля "Свидание с Россией"

Кинофестиваль будет приурочен ко Дню народного единства, а его основной площадкой останется столица Поморья

АРХАНГЕЛЬСК, 8 ноября. /ТАСС/. Архангельская область станет постоянной площадкой проведения ежегодного международного кинофестиваля "Свидание с Россией. Территория народного единства", сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона. Первый фестиваль прошел в Архангельске с 1 по 5 ноября 2021 года.

"Архангельская область станет ежегодной площадкой международного кинофестиваля "Свидание с Россией. Территория народного единства". Как отметил генеральный продюсер фестиваля Александр Ильин, оргкомитет решил сделать фестиваль ежегодным. Он будет приурочен ко Дню народного единства, а основной площадкой останется Поморье", - сказано в сообщении.

Фестиваль был организован правительством Архангельской области совместно с некоммерческим партнерством содействия развитию кино и туризма "КиТ" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Он посвящен популяризации культурного и природного наследия народов России, сохранению национальной самобытности и традиций, этнокультурного и языкового многообразия, содействию межэтническим отношениям и межконфессиональному диалогу. В конкурсной программе участвовала 41 картина. Гран-при фестиваля получил фильм "Достоевский межконтинентальный" режиссера Ивана Захаренко.

В следующем году кроме основной темы межнациональных отношений, популяризации культурного и природного наследия народов через кинематограф будут подниматься вопросы развития Арктики и содружества государств. Постоянным символом кинофестиваля выбрана варежка с традиционными поморскими узорами.

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