Кехман заявил, что МХАТ не должен Ольге Бузовой "ни копейки"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Московский художественный академический театр (МХАТ) имени М. Горького ни копейки не должен телеведущей и певице Ольге Бузовой, которая выходила на сцену театра. Об этом ТАСС рассказал в понедельник генеральный директор МХАТ Владимир Кехман.

СМИ ранее сообщали, что якобы за два спектакля Бузовой обещали 446 тыс. рублей, однако, как рассказывала Бузова в эфире телеканала НТВ, с ней не выходят на связь представители театра, и она, "как человек, который соблюдает закон во всех отношениях", будет "решать это обстоятельство уже со своим адвокатом".

"Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит, - сказал Кехман. - МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки". Он добавил, что "на сегодняшний день действительно существуют два договора, заключенных на исполнение будущих спектаклей". Гендиректор театра пояснил, что "в связи с тем, что спектакли отменены, акт выполненных работ не подписан, поэтому формально театр ничего ей не должен".

"Мой учитель, Валентина Ивановна Матвиенко, когда назначила меня в 2007 году генеральным директором Михайловского театра, сказала мне следующий текст: "Владимир Абрамович, вы вошли в историю, самое главное теперь - кем вы в ней останетесь", - отметил Владимир Кехман.

Ранее Кехман сообщал ТАСС, что намерен сам посмотреть спектакль "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой, который пока перенесен на неопределенный срок. После этого генеральный директор примет решение, останется ли постановка в репертуаре театра. Ранее МХАТ отменил анонсированный на 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов.

МХАТ им. М. Горького 11 июня представил премьеру спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" в постановке Ренаты Сотириади. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила Бузова, и, как признался Эдуард Бояков, который тогда являлся художественным руководителем театра, МХАТ благодаря ее участию "хайпанул".