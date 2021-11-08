План мероприятий по празднованию 100-летия Театра Вахтангова выполнен

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. План юбилейных мероприятий по празднованию 100-летия Театра им. Евгения Вахтангова выполнен полностью, заявила на пресс-конференции в понедельник статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

"План выполнен, он выполнен полностью", - сказала она, отметив, что театр взял на себя основную работу по организации юбилейных мероприятий. По ее словам, благодаря тандему директора театра Кирилла Крока и худрука Римаса Туманиса театр стал одним из самых значительных и финансово успешных в РФ. За 13 лет на шести сценах было поставлено 107 спектаклей - треть от общего количества постановок за 100-летнюю историю театра. Сегодня в репертуаре 52 спектакля, посещаемость - 96% - одна из самых высоких среди российских театров.

О востребованности Театра им. Вахтангова у зрителей и его особой роли в культурной жизни страны заявила председатель организационного комитета по празднованию юбилея, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

"Несмотря на пандемию, на сложности, которые возникали с ограничениями в работе, юбилейный год удалось провести и сделать заметным событием культурной жизни", - сказала Набиуллина. Она выразила надежду, что театр сможет вернуться к активной гастрольной деятельности.

Художественный руководитель назвал самым главным в театре выстраивание ансамбля, его понимание. "Мы через спектакль, через ансамбль хотим сохранить дух единства, дух мысли", - сказал он.

День тишины

Как сообщил Крок, в день празднования юбилея, 13 ноября, вахтанговцы объявили "День тишины", двери театра будут открыты для всех желающих. В течение дня вся труппа будет встречать гостей в фойе. Вход будет свободным, но необходимо будет предъявить QR-код.

Также к юбилею 8, 9, 10, 11 ноября будет представлена премьера - "Война и мир" по Л. Н. Толстому. Ранее, в феврале 2021 года, была показана премьера постановки "Король Лир" по У. Шекспиру режиссера Юрия Бутусова.

Государственных и ведомственных наград и званий были удостоены в рамках подготовки к празднованию 195 артистов и сотрудников театра.

Юбилейные мероприятия

Директор театра рассказал о том, как проходит юбилейный год. По его словам, в течение юбилейного сезона театр сыграл 1 021 спектакль - это рекорд за вековую историю. Более 23 тыс. зрителей посмотрели 48 постановок, сыгранных на гастролях. Гастрольное турне началось в сентябре 2019 года в Париже. Постановки театра увидели зрители Франции, Германии, Литвы, Турции, Казахстана, Израиля. В России их посмотрели жители Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Воронежа, Анадыря, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Барнаула, Омска, Перми. В связи с пандемией спектакль "Евгений Онегин" для зрителей в Австралии сыграли онлайн. Прямая трансляция спектакля проецировалась на десятиметровый экран в театре Her Majestie’s Theatre в Аделаиде. Уже в 101-м сезоне театр отправился с поездкой в Калининград, где показал две постановки в августе и сентябре 2021 года.

Кроме того, прошел фестиваль "Вахтанговский-100", в рамках которого на сцене театра представили свои постановки российские региональные театры. Был реализован проект "Вахтанговский форум 100", он включал Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров, семинар для работников художественно-постановочной части, посвященный широкому кругу проблем профессионального образования, современных условий работы и перспектив развития профессий театральных цехов. Также проект предусматривал Международную конференцию "Наследие Евгения Вахтангова в мировом театре" с участием ведущих мировых режиссеров и исследователей театра, но она была перенесена на 2023 год из-за COVID-19.

Также в мае 2021 года была представлена премьера аудиоспектакля-променада "Вахтангов. Путь к Турандот". Маршрут начинается у Большого театра и заканчивается на Арбате в Театре Вахтангова. Евгений Вахтангов, Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович-Данченко, Михаил Чехов, Максим Горький и многие другие говорят голосами своих последователей-вахтанговцев.

К юбилею были выпущены книги "Вахтанговцы после Вахтангова" (это издание основано на личных архивах первого поколения вахтанговцев), "Наш Этуш", "Если б я не была актрисой…" (поэтическая книга заслуженной артистки России Елены Сотниковой), "Театр имени Евгения Вахтангова 100", на телевидении показали документальные фильмы, посвященные театру, и записи легендарных спектаклей вахтанговцев. А проект "Вахтанговский музей 3D" позволил ознакомиться с предметами и документами фондов Музея Театра Вахтангова. На Арбате, Гоголевском и Никитском бульварах до 30 ноября проходит фотовыставка, посвященная 100-летию театра.

Юбилейные мероприятия предусматривали создание фирменного стиля театра к юбилею, обновление сайта. Была проведена модернизация и замена светового и механического оборудования театра. Перед зданием театра установили скульптурную композицию, посвященную 100-летнему юбилею, она выполнена по историческому снимку Вахтангова 1911-1913 годов. А во Владикавказе был создан Культурный центр в доме Евгения Вахтангова.

12 октября 2021 года Банк России выпустил памятную серебряную монету "100-летие Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова" тиражом 3 тыс. штук. К выпуску в январе-феврале 2022 года готовятся брендированный поезд метро и карта-тройка, посвященная театру имени Евгения Вахтангова.