Останкинская телебашня проведет перфоманс в честь 200-летия со дня рождения Достоевского

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Останкинская телебашня в Москве в честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского организует иммерсивный литературный перформанс и включит архитектурно-художественную подсветку 11 ноября. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"Останкинская башня поздравит Федора Достоевского с 200-летием литературным перформансом и архитектурно-художественной подсветкой: 11 ноября 2021 года исполнится 200 лет со дня рождения великого русского писателя, философа, мыслителя и публициста Федора Михайловича Достоевского (1821-1881)", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в юбилей классика на смотровой площадке Останкинской башни на высоте 334 м впервые состоится иммерсивный литературный перформанс - будут показаны сцены из жизни Ф.М. Достоевского и представлены отрывки спектаклей "Идиот" и "Братья Карамазовы".

"Также башня продолжит поддержку световыми шоу общественно значимых событий - это стало возможным, благодаря установленному в 2020 году оборудования с 550 источниками света по всему стволу Останкинской башни. В юбилей великого классика включится архитектурно-художественное освещение во весь рост сооружения, а на медиафасаде будет показан ролик", - уточнили в пресс-службе РТРС.

Литературный перформанс на смотровой площадке Останкинской башни исполнят актеры частного Московского драматического театра имени Сергея Есенина. "Театр был создан в 2017 году. Труппу театра составляют профессиональные актеры - выпускники государственных театральных вузов. В репертуаре - иммерсивные спектакли по произведениям Н.В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского, Л.Н. Толстого, С. А. Есенина, А.К. Дойла, А. де Сент-Экзюпери и др. По романам Ф.М. Достоевского созданы спектакли "Идиот" и "КараМазовы", - отметили в пресс-службе.

Достоевский Федор Михайлович родился и рос до 16 лет в Москве. По данным ЮНЕСКО, сегодня он является одним из самых читаемых писателей мира. Литературное наследие классика переведено более чем на 170 языков и оказало значительное влияние на мировую литературу, философию и психологию.