В Барселоне открылась выставка "Достоевский: современник и пророк"

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Выставка "Достоевский: современник и пророк" открылась в понедельник в благотворительном фонде "Русский дом в Барселоне" в столице испанской Каталонии. Об этом сообщили организаторы экспозиции.

По их информации, смотр, который будет доступен для всех желающих до 28 января будущего года, представляет собой "уникальную попытку приблизить современного зрителя к жизни, творчеству и философским идеям великого русского писателя через призму иммерсивного опыта". "Мы попытались взглянуть на жизнь и творчество писателя в непосредственной взаимосвязи друг с другом, а на его философские идеи - в контексте событий современности", - уточнили в фонде.

В экспозиции использованы музейные технологии, соединяющие стилистику эпохи Достоевского и дизайнерские и информационные возможности. Выставка состоит из двух разделов. Один из них - художественный, в котором представлены иллюстрации итальянской художницы Валерии Бранкофорте, выполненные специально для выставки. Второй раздел - иммерсивный, предоставляющий зрителю уникальную возможность взаимодействия с писателем, временем и героями произведений.

"Многих отпугивает грандиозность фигуры Достоевского, и за чтение его романов просто боятся браться, - отметила куратор выставки и директор фонда Анна Силюнас. - Наша задача состояла в том, чтобы сделать доступным и понятным образ великого писателя, особенно для молодежи, максимально приблизив его к сегодняшнему времени".

У посетителей выставки появится возможность "дотронуться" до многих важных этапов жизни и творчества гения мировой литературы. "Важным действующим лицом экспозиции является и знаменитый "Петербург Достоевского" - город, играющий столь важную роль в жизни героев писателя, - уточнили организаторы. - С помощью аудиоэффектов будет воссоздана звуковая палитра города, с которым разговаривали герои произведений Достоевского и который, в свою очередь, был живым и активным участником происходящих событий".

Благотворительный фонд "Русский дом в Барселоне" основан в 2010 году как независимая платформа, являющаяся мостом между русской и испанской культурой. На сегодняшний день фондом организовано более 400 культурных, благотворительных и деловых проектов.