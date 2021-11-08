Форум социального кино "Шередарь" пройдет под Владимиром в апреле 2022 года

ВЛАДИМИР, 8 ноября. /ТАСС/. VI Кинофорум социального документального кино, организованный благотворительным фондом реабилитации детей "Шередарь", пройдет во Владимирской области в апреле 2022 года. Об этом в понедельник сообщает в пресс-служба смотра.

"Стартовал сбор заявок на участие в фестивале социального кино "Шередарь". Кинофорум на протяжении нескольких лет проводится весной, но подать свою работу на конкурс можно уже сейчас. Прошедшие конкурсный отбор будут приглашены на очную часть кинофорума, которая пройдет в апреле 2022 года на реабилитационной базе БФ "Шередарь" во Владимирской области", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе кинофорума, мероприятие запланировано на 20-24 апреля.

В программу войдут просмотры конкурсных работ и дискуссии, творческие мастерские и встречи с деятелями кино- и телевидения, мастер-классы по различным аспектам производства кино- и видеопродукции. Всего предусмотрено семь номинаций. "Мы рассматриваем самые разные работы: от рекламы до игрового и документального кино. Главное, чтобы это были работы на социально острые и важные для общества темы, особенность кинофорума в том, что в нем принимают участие и профессионалы, и любители", - приводит пресс-служба слова председателя жюри кинофорума, режиссера-документалиста Виталия Калинина.

О фонде "Шередарь"

Фонд "Шередарь", который занимается реабилитацией детей, перенесших тяжелые заболевания, проводит программы реабилитации в России с 2012 года. В 2015 году на средства фонда во Владимирской области построили реабилитационный центр, в котором прошли лечение около 1,5 тыс. детей.

Также фонд занимается подготовкой и обучением волонтеров, ежегодно проводится конференция для специалистов по проблемам детской онкологии и реабилитации. Помимо этого, специалисты и волонтеры фонда ведут программу для маленьких пациентов московских лечебных центров и профилактику выгорания, так называемые "врачебные выходные", для врачей НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина и РНИМУ имени Н. И. Пирогова.