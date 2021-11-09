Умер актер Дин Стоквелл, сыгравший в "Дюне" и "Квантовом скачке"

ТАСС, 9 ноября. Американский актер Дин Стоквелл умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил во вторник журнал Variety со ссылкой на источники, близкие к актеру.

По их данным, он ушел из жизни во сне у себя дома.

Дин Стоквелл получил большую известность благодаря роли Эла Калавичи в сериале "Квантовый скачок" (Quantum Leap, 1989-1993), а также участию в фильмах Дэвида Линча "Синий бархат" (Blue Velvet, 1986) и "Дюна" (Dune, 1984). Актер был номинирован на премию "Оскар" за роль в фильме "Замужем за мафией" (Married to the Mo, 1988). Он был признан лучшим актером на Каннском кинофестивале в 1959 и 1962 годах. В феврале 1992 года Стоквелл получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.