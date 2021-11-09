В Пскове пройдет международный фестиваль современного искусства Magnum opus

ПСКОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль современного искусства Magnum opus пройдет в Пскове в конце осени, он будет посвящен музыке и хореографии разных веков - от Средневековья до наших дней. Идея проведения смотра принадлежит известному российскому дирижеру Николаю Хондзинскому, сообщила во вторник пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области.

"С 19 ноября по 10 декабря в Пскове состоится первый международный фестиваль современного искусства Николая Хондзинского Magnum opus. Это большое музыкальное событие пройдет в филармонии впервые. Проект призван соединить в одном пространстве разные эпохи, национальные школы и эстетические направления крупнейших авторов от Средневековья и Ренессанса до наших дней", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, фестиваль откроет концерт, посвященный музыке XVII-XVIII веков, эпохе немецкого Барокко - зрители познакомятся с творчеством одного из наиболее значительных немецких композиторов - Генриха Шютца, современника и друга Баха, знаменитого в Европе и России Георга Филиппа Телемана.

"Вечер современной хореографии "Тропой иллюзий" продолжит фестивальную программу 4 декабря. Для показа была подготовлена уникальная программа. Зрителю будут представлены хореографические произведения, выполненные в различных танцевальных стилях. Заключительной страницей фестиваля современного искусства станет показ оперы Джакомо Пуччини "Богема" в исполнении солистов театра Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Николая Хондзинского", - говорится в сообщении.