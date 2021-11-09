В омском музее Достоевского создали передвижную выставку для сельских жителей

ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского за счет полученного президентского гранта создал к 200-летию со дня рождения знаменитого русского писателя, которое будет праздноваться 11 ноября, передвижную выставку "Достоевский в Омске" о его пребывании на омской каторге. Она будет демонстрироваться жителям сельских районов Омской области, многие из которых не имеют возможности посетить сам музей.

"Грант носит название "Создание многофункциональной передвижной выставки "Достоевский в Омске". Выставка состоит из 34 [цифровых] витрин, которые могут быть развернуты в любом месте - в школах, библиотеках, домах культуры. Это музей Достоевского в миниатюре, жители районов Омской области смогут с ней познакомиться", - сказал на презентации выставки директор музея Виктор Вайнерман.

Выставка рассказывает о пребывании Достоевского в Омске, который провел на омской каторге четыре года. Она содержит в том числе оцифрованные экспонаты литературного музея. На средства гранта также приобрели аудиогиды для стационарной экспозиции музея на русском и английском языках, а также радиогиды для проведения экскурсий в историческом центре Омска - на территории Омской крепости, где и содержался знаменитый русский писатель.

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 по 1854 год. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.

По словам Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, здесь он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. "Записки из Мертвого дома" также были написаны под впечатлением от заключения в омском остроге.