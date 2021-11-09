МИД РФ: фестиваль театральных школ БРИКС будет способствовать сближению стран объединения

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. V Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС, который в этом году посвящен творчеству писателя Федора Достоевского, будет способствовать сближению стран объединения и укреплению сотрудничества между их народами. Об этом сообщил во вторник второй секретарь департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Владимир Полуэктов.

"Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС, объединяя наши культуры и страны, помогает нам взаимообогащаться и помогает нам с помощью изучения искусства и культуры каждого народа, ее самобытности, ее уникальности понять, что, несмотря на все отличия и особенности, во всем есть что-то общее. И в этом году мы сможем в этом убедиться на примере творчества Федора Михайловича Достоевского", - указал он на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной проведению в Москве с 11 по 14 ноября 2021 года V Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС.

"Убеждены, что именно тот опыт, те интересные краски, та интересная интерпретация творчества Федора Михайловича разными национальными театральными школами поможет нам больше сблизиться и взаимообогатиться, а также укрепит сотрудничество между народами наших стран, будучи непосредственно проявлением той самой народной дипломатии", - сказал он.

По словам Полуэктова, благодаря изучению искусства и культуры всех пяти стран объединения можно создать некое театральное измерение стран БРИКС. Дипломат напомнил, что гуманитарная составляющая является одним из основных магистральных направлений взаимодействия пятерки стран. "И в этом году Индия, будучи председателем БРИКС, делает особый акцент на гуманитарной составляющей. И несмотря на пандемию, несмотря на все ограничения, объективно связанные с пандемией, очень важно, что юбилейный театральный фестиваль состоится. Организация его состоялась, в скором времени мы увидим работы наших коллег", - добавил он.