Гитарист Роман Мирошниченко номинирован на премию Hollywood Music in Media

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Гитарист Роман Мирошниченко номинирован на американскую премию Hollywood Music in Media (HMMA, Голливудские награды за музыку в средствах информации), наряду с композитором Хансом Циммером и певицами Билли Айлиш и Бейонсе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе российского музыканта.

"Авторские композиции Corona Funk и Flying Dragon из нового совместного альбома Романа Мирошниченко и Хенрика Андерсена New Shapes получили номинации на Hollywood Music in Media Awards в категориях Jazz и Instrumental", - рассказали представители артиста.

Премия Hollywood Music in Media вручается ежегодно с 2008 года в двух направлениях - Music Genre (по жанрам) и Music in Visual Media (за музыкальную составляющую произведений визуального искусства: фильмов, телевизионных программ, видеоигр, рекламы, документального кино). Список номинантов составляется консультативной комиссией и комитетом по отбору, в которые входят журналисты, музыкальные продюсеры и композиторы. Победитель определяется членами общества композиторов и авторов песен, Американской телевизионной академии, Национальной академии искусства и науки звукозаписи, музыкальной секции Академии кинематографических искусств и наук, представителями организаций по защите авторских прав, а также избранными музыкальными журналистами и менеджерами.

Церемония награждения победителей HMMA-2021 состоится 17 ноября в Лос-Анджелесе.

Фьюжн-гитарист Мирошниченко уже стал 30-кратным лауреатом более чем в 40 номинациях престижных международных музыкальных премий и конкурсов, включая The Independent Music Awards, USA Songwriting Competition, International Acoustic Music Awards, International Songwriting Competition, Global Music Awards, The UK Songwriting Contest.